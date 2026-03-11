Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / RANKING

Cinco empleos sin título universitario que mejor pagan en Uruguay en 2026

La nómina confeccionada en base a los datos de BuscoJobs y Computrabajo Uruguay de febrero, ubicó a una especialización en el área TI / Fintech como la más rentable en materia de ingresos y superior al salario promedio del sector privado

11 de marzo 2026 - 11:19hs
EMPLEOS MEJORES PAGOS EN URUGUAY

El blog de la plataforma educativa Aprender 21 publicó el ranking de los trabajos mejor remunerados y sin título universitario en Uruguay 2026.

La nómina confeccionda en base a los datos de BuscoJobs y Computrabajo Uruguay de febrero, ubicó a una especialización en el área TI / Fintech como la más rentable en materia de ingresos y superior al salario promedio del sector privado, demarcado en $ 43.000.

EMPLEOS MEJORES PAGOS EN URUGUAY
Trabajos con Sueldos Altos Sin Carrera Universitaria | Fuente: Aprender 21

Trabajos con Sueldos Altos Sin Carrera Universitaria | Fuente: Aprender 21

¿Cuáles son los cinco empleos sin título universitario que mejor pagan en Uruguay en 2026?

Especialista en Ciberseguridad | Desde $ 127.000 a $ 254.000

image

El puesto mejor pago de esta lista. Los especialistas en ciberseguridad protegen sistemas, redes y datos contra ataques informáticos. Según Aprender 21, la escasez global de talento y el aumento de ciberataques disparó los salarios en Uruguay. Las empresas priorizan certificaciones internacionales y experiencia práctica sobre títulos universitarios.

Analista/Desarrollador de Sistemas | Desde $ 47.000 a $ 100.000

image

Los analistas y desarrolladores de sistemas construyen aplicaciones web y de escritorio. Para Aprender 21, las empresas uruguayas evalúan portfolio y pruebas técnicas, no diplomas. "Muchos profesionales trabajan remoto para empresas extranjeras facturando en dólares", sumó.

Project Manager TI | Desde $ 60.000 hasta $ 125.000

image

Los gerentes de proyecto TI coordinan equipos de desarrollo y supervisan la entrega de proyectos tecnológicos. No requieren título universitario, pero sí experiencia demostrable en gestión de proyectos y certificaciones como PMP o Scrum Master. Conforme a Aprender 21, las firmas valoran habilidades de liderazgo y conocimiento técnico.

Representante de Ventas/Comercial | Desde $ 50.000 hasta $ 90.000 (más comisiones)

image

Los representantes de ventas y comerciales venden productos o servicios B2B. El ingreso se compone de sueldo base más comisiones, pudiendo superar los $90.000 en sectores como tecnología, farmacéutica y servicios financieros, según el relevamiento de Aprender 21. Las habilidades clave son comunicación, negociación y marketing digital.

Conductor Transporte Pesado |Desde $ 45.000 hasta $ 70.000

image

Los conductores de transporte pesado manejan camiones de carga nacional e internacional. La demanda crece con el comercio exterior uruguayo, según el portal. Solo requiere licencia profesional y experiencia demostrable. "Los salarios son especialmente altos en rutas internacionales y transporte especializado (refrigerado, peligroso)", puntualizó.

Temas:

empleos Uruguay

