Remates y Legales / COMUNICADO

Republica AFISA: Llamados Públicos a Expresiones de Interés

4 de marzo 2026 - 5:00hs
1772563006731-republica-afisa-logo

FIDEICOMISO FINANCIERO PARA EL REALOJO DEL ASENTAMIENTO KENNEDY

FIDEICOMISO FINANCIERO PARA PLANES Y PROGRAMAS DE VIVIENDA DE MALDONADO

LLAMADOS PÚBLICOS A EXPRESIONES DE INTERÉS

VENTA DE IMPORTANTES TERRENOS EN PUNTA DEL ESTE.

República AFISA en calidad de Fiduciaria de los fideicomisos “Fideicomiso Financiero para el Realojo del Asentamiento Kennedy” y “Fideicomiso Financiero para Planes y Programas de Vivienda de Maldonado” llama a interesados en la adquisición de dos importantes terrenos, ubicados en Punta del Este, departamento de Maldonado.

Plazo para presentación de propuestas: 16 de abril de 2026 hora: 12:00.

REFERENCIA FFRAK 21/26

Padrón 11.603, superficie 355.635 mts². Predio del ex asentamiento Kennedy.

Costo de los pliegos: US$ 5.000 (dólares americanos cinco mil).

REFERENCIA FFPPVM 59/26

Padrón 11.726, superficie 59.124 mts² - Lindero a predio del ex asentamiento Kennedy.

Costo de los pliegos: US$ 244 (dólares americanos doscientos cuarenta y cuatro).

Los pliegos y demás documentos de los llamados podrán consultarse en www.republicafisa.com.uy

Contacto: 25 de Mayo 552 - Tel: (598) 2915.9066 - [email protected] - www.republicafisa.com.uy

