Cambian los horarios de los ómnibus en Montevideo: lo que tenés que saber del servicio de transporte público

Cambia el horario de los ómnibus en Montevideo

Durante marzo y abril funcionará un nuevo puesto de atención STM frente al shopping Punta Carretas.

Estudiantes deben verificar su habilitación antes de tramitar la tarjeta STM y presentar cédula en buen estado.

Escolares viajan gratis de lunes a viernes si usan túnica y moña o la insignia de su centro educativo.

Las frecuencias actualizadas pueden consultarse en la web de la Intendencia de Montevideo y en la app oficial “Cómo ir”.

Desde el lunes 2 de marzo rigen nuevos horarios de invierno en el transporte público por el inicio de clases y el cambio de temporada.

El ajuste responde al inicio del año lectivo y al cambio de temporada. Con el comienzo de clases, aumenta la movilidad en la ciudad, especialmente en horarios de ingreso y salida de centros educativos. Por ese motivo, desde el lunes 2 de marzo comenzaron a regir los horarios de invierno en las frecuencias del transporte público.

Las personas usuarias pueden acceder a la información actualizada a través de la web de la Intendencia de Montevideo. También están disponibles en la aplicación oficial de la comuna, “Cómo ir”, que permite consultar recorridos y horarios desde dispositivos móviles.

¿Qué gratuidades están vigentes para escolares?

Escolares pueden viajar gratis en el transporte público de lunes a viernes. Para acceder a este beneficio deben concurrir con su túnica y moña o portar la insignia de su centro educativo. La medida apunta a facilitar el traslado de estudiantes de educación primaria en el marco del inicio del ciclo lectivo.

¿Qué deben tener en cuenta los liceales al inicio de clases?

Se recomienda que los estudiantes de educación media verifiquen, antes de concurrir a un local de atención, el estado de su habilitación en el sitio correspondiente. En caso de no figurar como habilitado o habilitada, la gestión debe realizarse directamente ante la institución educativa.

Este paso previo busca evitar demoras innecesarias y asegurar que quienes concurran a tramitar la tarjeta STM cuenten con la autorización correspondiente.

¿Qué documentación se necesita para obtener la tarjeta STM?

Para tramitar la tarjeta STM es obligatorio presentar la cédula de identidad en buen estado. Sin este requisito no es posible completar el procedimiento.

¿Cuál es el costo de la tarjeta STM?

La tarjeta STM tiene un costo inicial de $64 cuando se tramita por primera vez. Sin embargo, el precio varía según la cantidad de veces que se solicite el plástico:

Primera vez: equivale al precio de un viaje común.

Segunda y tercera vez: el precio de dos viajes comunes.

Cuarta y quinta vez: el precio de cuatro viajes comunes.

Sexta vez y sucesivas: el precio de seis viajes comunes.

Este esquema establece un costo creciente en función de la cantidad de reposiciones realizadas.

¿Qué ocurre con estudiantes que residen y estudian en distintos departamentos?

Quienes viven en Montevideo y estudian en Canelones o San José, así como quienes residen en Canelones o San José y cursan en Montevideo, deben verificar los pasos específicos para gestionar la tarjeta STM. El trámite puede requerir condiciones particulares debido a la movilidad interdepartamental.

¿Dónde se puede realizar el trámite de la STM?

Además de los locales habituales del Sistema de Transporte Metropolitano, durante los meses de marzo y abril funcionará un puesto de atención STM de Cutcsa frente al shopping Punta Carretas, en el Centro Comunal Zonal 5.

El horario de atención de este nuevo local será de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 13:30 a 16:30 horas.

En el sitio web del Sistema de Transporte Metropolitano se puede consultar el listado completo de locales habilitados para realizar trámites vinculados a la tarjeta.

Cómo sigue

Con la entrada en vigencia de los horarios de invierno desde el 2 de marzo, el sistema de transporte público ajusta su operativa a la dinámica propia del inicio del año lectivo. En las próximas semanas, el foco estará puesto en la adaptación de usuarios a las nuevas frecuencias, así como en la gestión de trámites vinculados a la tarjeta STM.

Durante marzo y abril, el refuerzo en los puntos de atención, como el nuevo puesto frente al shopping Punta Carretas, buscará facilitar los trámites en un período de alta demanda. Al mismo tiempo, se recomienda a estudiantes verificar previamente su habilitación y contar con la documentación necesaria para evitar contratiempos.