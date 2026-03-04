Shock de inversión para Plaza Matriz, más policías y limpieza de grafitis: el plan que presentó la IM para la Ciudad Vieja

La Intendencia de Montevideo presentó este martes su plan para revitalizar la Ciudad Vieja, para el que pedirá un préstamo de US$ 40,7 millones.

Al igual que en los otros cuatro préstamos (saneamiento, limpieza, calles y veredas) , la última palabra la tiene la oposición , dado que se necesitan una mayoría especial de 21 votos en la Junta Departamental y el Frente Amplio cuenta con 17 ediles.

Este préstamo es uno de los que podría dividir a la coalición. Desde la bancada mayoritaria del Partido Nacional (lista 1), así como el edil del Partido Colorado Federico Paganini han señalado a El Observador que este es uno de los préstamos que más reticencia genera , al menos en la previa al debate y negociación con el gobierno departamental.

Sin embargo, la lista 22 del Partido Nacional, que tiene una bancada con tres ediles, ve con buenos ojos que se revitalice la Ciudad Vieja, aunque aún deben estudiar el proyecto en profundidad.

El plan

El plan para Ciudad Vieja busca mejorar los edificios, plazas, peatonales, fachadas y la seguridad y limpieza del barrio.

Buena parte del préstamo que se busca pedir está destinado a restaurar y mejorar espacios públicos.

Por ejemplo, se destaca una inversión de US$4 millones para la Plaza Matriz, que se “pondrá en valor mejorando su accesibilidad, mobiliario, iluminación y condiciones para el uso ciudadano”. Además, se prevén realizar actividades culturales. La obra demandaría un año de trabajo y se realizaría en el segundo año de puesta en marcha del plan.

También habrá US$ 5 millones para mejorar la iluminación de los espacios públicos y otros US$ 5 millones para atender los espacios públicos de los “bordes norte (zona portuaria) y sur (zona de la rambla sur)” de la Ciudad Vieja.

Las peatonales Sarandí y Pérez Castellano también tendrán un shock de inversión de US$ 4,5 millones para mejorar el pavimento, mobiliario, iluminación y accesibilidad.

Finalmente, se destinará US$ 1,5 millones a los espacios públicos del “nodo sur”, en la zona de Plaza España.

Recuperación de edificios

La IM incluye en su plan un fondo de US$ 6 millones para restaurar edificios de alto valor patrimonial, como el Teatro Solís, el Cabildo, la Casa Toribio y el Palacio Gómez.

También se crea un programa para recuperar edificios de menor valor patrimonial que son propiedad de la comuna “y tienen potencial para su rehabilitación”. Este plan, al que se destina US$ 4,5 millones busca contribuir al repoblamiento del barrio.

A su vez, se creará un “fondo rotatorio” de US$ 2 millones que ofrecerá “préstamos accesibles a largo plazo” y con “subsidio parcial” para la recuperación de fachadas de edificios privados. Estará especialmente dirigido a propietarios que tienen a su cargo edificios en Tramos Protegidos y bienes patrimoniales catalogados con Grados 3 y 4.

Limpieza y seguridad

El plan de la IM también contempla dos de las principales problemáticas que denuncian los vecinos y los trabajadores de la zona: la limpieza y la seguridad.

Para el primer punto se destinará, en caso de aprobarse el préstamo, US$ 1 millón, que tendrá como destino, por ejemplo, la remoción de grafittis no autorizados en las fachadas públicas y privadas y el reforzamiento de los servicios de limpieza en peatonales, plazas y puntos críticos de generación de residuos.

En cuanto a la seguridad, se destinarán US$ 4 millones. Entre otros puntos, prevén coordinar con el Ministerio del Interior la adquisición de más cámaras y optimizar la cobertura en puntos estratégicos.

También se “fortalecerá la presencia de efectivos en el área, para la prevención y respuesta al monitoreo propuesto”.

Finalmente, se destinarán US$ 3 millones para la "creación y consolidación de circuitos turístico-históricos en el casco histórico" y US$ 200.000 para rediseñar la gobernanza de las políticas públicas dedicadas al barrio.