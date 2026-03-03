Intendencia de Montevideo pedirá más de U$S 300 millones para las cinco prioridades de Bergara

La Intendencia de Montevideo solicitará préstamos por más de U$S 300 millones para el cumplimiento del proyecto "Prioridades Ciudadanas" que recorre cinco ejes: limpieza, saneamiento, veredas, calles y Ciudad Vieja .

Este martes, el intendente de Montevideo, Mario Bergara , presentó el documento del plan ante la Junta Departamental.

"Son las preocupaciones que en las encuestas y en las recorridas, que todos hemos hecho a lo largo y ancho del departamento, están en el centro de manera prioritaria ", apuntó Bergara sobre el comienzo de su oratoria.

Para limpieza, el préstamo solicitado sería de U$S 60 millones , mientras que para las veredas de U$S 65 millones , de U$S 40,7 millones para Ciudad Vieja, U$S 50 millones para calles y U$S 92 millones para saneamiento con el uso de U$S 16 millones de fondos propios.

"Son proyectos que potencian los recursos que ya están en el Presupuesto, que los complementan", afirmó el intendente.

Para la aprobación de estos préstamos, al encontrarse fuera del presupuesto, el oficialismo necesitará contar con el apoyo de por lo menos 4 ediles de la oposición para llegar a una mayoría de 21 votos.

Plan limpieza

El plan limpieza tendría un alcance para la totalidad de la población del departamento y un plazo de hasta 36 meses.

Con el dinero solicitado, la intendencia buscaría adquirir 49 camiones recolectores y 25 camiones eléctricos, 254 mil contenedores intradomiciliarios, 19 mil intraprediales, mil para la vía pública, 45 contenedores soterrados para grandes complejos habitacionales, 850 ecopuntos, 6 nuevos ecocentros construidos, 120 mil composteras domiciliarias para hogares, 200 para complejos habitacionales y 300 papeleras para espacios públicos.

De los U$S 60 millones, un 46,07 % iría al sistema integral de limpieza pública, un 34,07 % se destinaría para la valorización de residuos, 16,59 % para la disposición final y un 1,67 % para el centro operativo y fiscalización.

Plan saneamiento

Por otra parte, el plan saneamiento, que totaliza U$S 92 millones con cargo BID y U$S 16 millones con fondos propios, se proyectaría para una cobertura de saneamiento y drenaje en las zonas de Villa Don Bosco, Carrasco Este, Villa García, Instrucciones y Lezica Sur y de riego hídrico con drenaje para la cuenca del arroyo del Buceo y la cañada Iyuí en Casavalle.

Además, la propuesta incluye un plan para la rehabilitación del pluvial de Alaska y proyectos para mejorar la calidad del agua.

El plazo para el cumplimiento de este plan sería de hasta 36 meses.

Plan veredas

En cuanto al plan veredas, este tendría el objetivo de que, según explicó Bergara, Montevideo sea "ciudad más caminable, más accesible, más resiliente, democratizando los beneficios de la vía urbana".

Con una inversión de U$S 65 millones la propuesta podría alcanzar 1.710.000 m2 de la capital. El plan demandará 48 meses y se intervendrían el 24,43% de las veredas.

"La reparación de las veredas es de los vecinos. En la zona donde sea razonable, vamos a procurar el retorno del dinero con plazos. No en las zonas donde no sea razonable. Vamos a hacer un fondo rotatorio para seguir desarrollando veredas con lo que vuelva", dijo el intendente.

Plan calles

El plan calles, por su parte, se focalizaría en la recuperación de la red vial departamental con un "criterio de eficiencia económica y social" en la búsqueda de incrementar la seguridad en la movilidad, según explicó Bergara.

Este implicaría la realización de 35 obras de reconstrucción parcial y total, 20 sobre pavimentos en estado regular, 15 sobre pavimentos en mal estado, en arterias de alto flujo vehicular ubicadas en los 8 municipios del departamento.

Entre las calles donde la intendencia intervendría estarían: Rambla Rep. Del Perú entre Solano Antuña y Buxareo, Luis A. de Herrera entre Gral Flores y San Martín, Cochabamba entre Sebastopol y Felipe Cardoso, Av. Rivera entre Cartagena y Aquistapace y Bv. Artigas entre Avda. Rivera y 21 de Setiembre, entre otras.

Plan Ciudad Vieja

El último plan buscaría la revitalización de la Ciudad Vieja con la idea de lograr que un "casco histórico" como ese pueda convertirse en un "espacio mucho más disfrutable", destacó el jerarca comunal.

Con una inversión de U$S 40,7 millones, el proyecto se concentraría en cuatro ejes centrales: el fortalecimiento institucional, la realización de planes culturales, de infraestructura y espacio público y de limpieza y mantenimiento.