Los jugadores de Peñarol eligieron a la figura del clásico ante Nacional; Washington Aguerre se votó a sí mismo y mirá el video de quién ganó

Los carboneros volvieron este martes a los entrenamientos pensando en el partido del sábado ante Danubio por el Torneo Apertura

3 de marzo 2026 - 15:42hs

Peñarol retornó a los entrenamientos en la mañana de este martes en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, en el predio cercano al Estadio Campeón del Siglo, luego de haberle ganado 1-0 a Nacional el clásico del Torneo Apertura el pasado domingo en el Gran Parque Central.

Al entrenador carbonero, este martes le informaron que ya está pronto para volver Eduardo Darias el sábado que viene ante Danubio por la fecha 5 del Torneo Clausura.

Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita
FÚTBOL

Cristiano Ronaldo huyó de Arabia Saudita tras los bombardeos de Irán a la embajada de Estados Unidos; mirá la decisión de Darwin Núñez en ese país

Diego Aguirre
PEÑAROL

La alegría de Diego Aguirre en Peñarol al enterarse del regreso de un jugador que considera fundamental

La figura del clásico que eligieron los jugadores de Peñarol

Peñarol compartió este martes un video en sus redes en el que muestra una encuesta entre sus propios futbolistas para que eligieran quién fue, para ellos, la figura del triunfo clásico ante Nacional por 1-0 en el Gran Parque Central, solo con público tricolor.

El ganador de la misma fue Matías Arezo con cinco votos, seguido Eric Remedi, Lucas Ferreira y Washington Aguerre (quien se votó él mismo) con tres.

Así votaron los futbolistas de Peñarol, el Indio Olivera y Diego Aguirre a la figura del clásico:

Facundo Batista: Arezo
Luis Angulo: Remedi
 Andrés Madruga: Lucas Ferreira
Mauricio Lemos: Arezo y Lucas Ferreira
 Roberto Fernández: Remedi
Jesús Trindade: Lucas Ferreira
 Wasnington Aguerre: Aguerre
Abel Hernández: Arezo y Remedi
 Lucas Hernández: Aguerre
Maximiliano Olivera: Aguerre
 Diego Laxalt: Arezo
Franco Escobar: Arezo
 Walter Olivera: Peñarol
Diego Aguirre: el equipo

Peñarol Nacional Danubio Washington Aguerre Torneo Apertura Eric Remedi Matías Arezo

