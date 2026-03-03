Los jugadores de Peñarol eligieron a la figura del clásico ante Nacional; Washington Aguerre se votó a sí mismo y mirá el video de quién ganó

Peñarol retornó a los entrenamientos en la mañana de este martes en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, en el predio cercano al Estadio Campeón del Siglo, luego de haberle ganado 1-0 a Nacional el clásico del Torneo Apertura el pasado domingo en el Gran Parque Central.

Los dirigidos por Diego Aguirre jugaron un partido inteligente y aprovecharon la eficacia y una nueva gran asistencia de Leonardo Fernández para vencer y alcanzar la punta del campeonato.

Al entrenador carbonero, este martes le informaron que ya está pronto para volver Eduardo Darias el sábado que viene ante Danubio por la fecha 5 del Torneo Clausura.

Esta noticia le dio una gran alegría al DT carbonero, quien tiene cierta debilidad por el volante, que vuelve luego de un pequeño desgarro en un aductor en la primera fecha contra Montevideo City Torque.

La figura del clásico que eligieron los jugadores de Peñarol

Peñarol compartió este martes un video en sus redes en el que muestra una encuesta entre sus propios futbolistas para que eligieran quién fue, para ellos, la figura del triunfo clásico ante Nacional por 1-0 en el Gran Parque Central, solo con público tricolor.

El ganador de la misma fue Matías Arezo con cinco votos, seguido Eric Remedi, Lucas Ferreira y Washington Aguerre (quien se votó él mismo) con tres.

Así votaron los futbolistas de Peñarol, el Indio Olivera y Diego Aguirre a la figura del clásico:

Facundo Batista: Arezo

Luis Angulo: Remedi

Andrés Madruga: Lucas Ferreira

Mauricio Lemos: Arezo y Lucas Ferreira

Roberto Fernández: Remedi

Jesús Trindade: Lucas Ferreira

Wasnington Aguerre: Aguerre

Abel Hernández: Arezo y Remedi

Lucas Hernández: Aguerre

Maximiliano Olivera: Aguerre

Diego Laxalt: Arezo

Franco Escobar: Arezo

Walter Olivera: Peñarol

Diego Aguirre: el equipo