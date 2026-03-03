AUF aplicó dura multa a Nacional por el comportamiento de sus hinchas en el clásico frente a Peñarol en el Gran Parque Central y sancionó a Eric Remedi

Los hinchas de Nacional encienden bengalas y se suben al tejido minutos antes del inicio del partido

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), sancionó a Nacional por el comportamiento de sus hinchas y al futbolista de Peñarol , Eric Remedi , que fue expulsado en el partido clásico que disputaron este domingo en el Gran Parque Central.

Peñarol venció 1-0 a Nacional en el estadio de los tricolores en un encuentro que estuvo condicionado por los hinchas tricolores, los únicos que pudieron ingresar al estadio (no se admitió público visitante), que a raíz del comportamiento que tuvieron en la cabecera Abdón Porte generaron que se demorara el inicio de los dos tiempos.

Bengalas, banderas gigantes, hinchas colgados en el tejido y una bandera de Peñarol robada , todos elementos prohibidos, fueron los que generaron que previo al inicio del primer tiempo y del segundo período la Policía y el encargado de seguridad de la AUF resolvieran postergar el inicio del juego hasta tanto volviera a la normalidad la actitud de los hinchas en la tribuna.

Incluso el capitán Sebastián Coates tuvo que hablar con los hinchas al inicio del partido.

Sebastián Coates debió ir a hablar con los hinchas de Nacional previo al inicio del clásico ante Peñarol por el Torneo Apertura FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El tribunal que estudio el caso sancionó a Nacional con una multa de 150 UR.

Al valor actual de la UR los tricolores deberán pagar $ 277.774,50.

Por su parte, el volante de Peñarol, Remedi, quien fue expulsado en el clásico fue sancionado con un partido, por tanto no podrá jugar en la quinta fecha, el próximo sábado a la hora 20.30 ante Danubio en el Campeón del Siglo.

Segundo clásico del año, segunda multa para Nacional

En el clásico de la Supercopa que jugaron el primer día de febrero en el Estadio Centenario, el tribunal sancionó a los dos clubes.

A Peñarol con 200 UR, al precio de febrero, $ 1.851,83, esa multa asciendió a $ 370.366 y a Nacional con 180 UR, lo que equivale a $ 333.329.

Peñarol fue denunciado por lanzar una petaca que cayó cerca del golero tricolor Luis Mejía, exhibir banderas robadas y encender bengalas y humos en la tribuna Ámsterdam, lo que generó que el árbitro suspendiera el partido al minutos 87 durante un tiempo en el que se buscó que todo volviera a la normalidad. La hinchada de Nacional fue responsabilizada porque en la Colombes se ingresó un bolso del que se sacaron elementos prohibidos desplegándose banderas más grandes al tamaño permitidos, bengalas y humo.