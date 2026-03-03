Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLÁSICO

AUF aplicó dura multa a Nacional por el comportamiento de sus hinchas en el clásico frente a Peñarol en el Gran Parque Central y sancionó a Eric Remedi

La Comisión Disciplinaria de la AUF resolvió sobre las denuncias que recibieron tras los partidos de la cuarta fecha del Torneo Apertura

3 de marzo 2026 - 9:25hs
Los hinchas de Nacional encienden bengalas y se suben al tejido minutos antes del inicio del partido

Los hinchas de Nacional encienden bengalas y se suben al tejido minutos antes del inicio del partido

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOTOUY

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), sancionó a Nacional por el comportamiento de sus hinchas y al futbolista de Peñarol, Eric Remedi, que fue expulsado en el partido clásico que disputaron este domingo en el Gran Parque Central.

Peñarol venció 1-0 a Nacional en el estadio de los tricolores en un encuentro que estuvo condicionado por los hinchas tricolores, los únicos que pudieron ingresar al estadio (no se admitió público visitante), que a raíz del comportamiento que tuvieron en la cabecera Abdón Porte generaron que se demorara el inicio de los dos tiempos.

Nacional vs Peñarol clásico Torneo Apertura 2026 Gran Parque Central hinchas hinchada bengala foto 2
Los hinchas de Nacional encienden bengalas y se suben al tejido minutos antes del inicio del partido

Los hinchas de Nacional encienden bengalas y se suben al tejido minutos antes del inicio del partido

Bengalas, banderas gigantes, hinchas colgados en el tejido y una bandera de Peñarol robada, todos elementos prohibidos, fueron los que generaron que previo al inicio del primer tiempo y del segundo período la Policía y el encargado de seguridad de la AUF resolvieran postergar el inicio del juego hasta tanto volviera a la normalidad la actitud de los hinchas en la tribuna.

Incluso el capitán Sebastián Coates tuvo que hablar con los hinchas al inicio del partido.

flavio perchman tras la derrota de nacional ante penarol: cuando nos tuvieron que ganar no lo hicieron; nacho (ruglio) paso bastante tiempo escondido despues de las finales; que disfrute ahora
NACIONAL

Flavio Perchman tras la derrota de Nacional ante Peñarol: "Cuando nos tuvieron que ganar no lo hicieron"; "Nacho (Ruglio) pasó bastante tiempo escondido después de las finales; que disfrute ahora"

Julián Millán celebra su gol contra Progreso
NACIONAL

Los entretelones del pase de Julián Millán a Fluminense: la llamada de Zubeldía, la firma de un precontrato el sábado previo al clásico y cuánto dinero ingresa Nacional

20260301 Sebastián Coates debió ir a hablar con los hinchas de Nacional previo al inicio del clásico ante Peñarol por el Torneo Apertura
Sebastián Coates debió ir a hablar con los hinchas de Nacional previo al inicio del clásico ante Peñarol por el Torneo Apertura

Sebastián Coates debió ir a hablar con los hinchas de Nacional previo al inicio del clásico ante Peñarol por el Torneo Apertura

El tribunal que estudio el caso sancionó a Nacional con una multa de 150 UR.

Al valor actual de la UR los tricolores deberán pagar $ 277.774,50.

Por su parte, el volante de Peñarol, Remedi, quien fue expulsado en el clásico fue sancionado con un partido, por tanto no podrá jugar en la quinta fecha, el próximo sábado a la hora 20.30 ante Danubio en el Campeón del Siglo.

Segundo clásico del año, segunda multa para Nacional

En el clásico de la Supercopa que jugaron el primer día de febrero en el Estadio Centenario, el tribunal sancionó a los dos clubes.

A Peñarol con 200 UR, al precio de febrero, $ 1.851,83, esa multa asciendió a $ 370.366 y a Nacional con 180 UR, lo que equivale a $ 333.329.

Peñarol fue denunciado por lanzar una petaca que cayó cerca del golero tricolor Luis Mejía, exhibir banderas robadas y encender bengalas y humos en la tribuna Ámsterdam, lo que generó que el árbitro suspendiera el partido al minutos 87 durante un tiempo en el que se buscó que todo volviera a la normalidad. La hinchada de Nacional fue responsabilizada porque en la Colombes se ingresó un bolso del que se sacaron elementos prohibidos desplegándose banderas más grandes al tamaño permitidos, bengalas y humo.

Temas:

Nacional Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

AUF y el acuerdo final por los derechos de TV: quiénes firmaron y cuál es la situación de Tenfield y Torneos-DirecTV, que pasadas las 4 de la madrugada, seguían reunidos
FÚTBOL

AUF y el acuerdo final por los derechos de TV: quiénes firmaron y cuál es la situación de Tenfield y Torneos-DirecTV, que pasadas las 4 de la madrugada, seguían reunidos

Damián Musto fue importante para Peñarol 
ARGENTINA

El excampeón uruguayo con Peñarol que será ayudante técnico de Chacho Coudet en River Plate argentino

Mario Saralegui en uno de sus períodos como técnico de Peñarol
PEÑAROL

El comentario de Mario Saralegui, ganador de todo con Peñarol, tras el triunfo clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Gastón Togni de Peñarol ante Maximiliano Silvera de Nacional por el Torneo Apertura
NACIONAL

Maximiliano Silvera desde que pasó de Peñarol a Nacional: cinco partidos, dos ante los aurinegros, sin goles; Maxi Gómez jugó cinco clásicos y tampoco anotó

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos