Flavio Perchman tras la derrota de Nacional ante Peñarol: "Cuando nos tuvieron que ganar no lo hicieron"; "Nacho (Ruglio) pasó bastante tiempo escondido después de las finales; que disfrute ahora"

La derrota por 1-0 de Nacional ante Peñarol en el clásico de la cuarta fecha del Torneo Apertura que se disputó el domingo en el Gran Parque Central golpeó duro a los tricolores, pero el vicepresidente Flavio Perchman realizó un análisis profundo de lo ocurrido.

"El primer tiempo salió bastante trabado, como en los últimos cuatro clásicos que fueron en esa tónica. Trabados y con pocas opciones de gol. A este partido Nacional llegó con otras intenciones, con otros jugadores y con cambio de sistema. Nos costó tener chances de gol, pero en el arranque del segundo tiempo Nacional estuvo mejor en los primeros 15 minutos, hasta que Peñarol empezó a encontrar espacios de contragolpe y tuvo uno muy claro en el que Arezo llegó solo", dijo Perchman en una entrevista que brindó a Carve Deportiva.

"Peñarol hizo un partido de repliegue. Pobló mucho la mitad de la cancha y terminó ganando bien. Pudo ser un empate, pero nos vamos con una derrota que duele, de la que vamos a tener que salir adelante ".

Consultado sobre el equipo que presentó Jadson Viera ante Peñarol, respondió: "Estaba dentro de las posibilidades y presentó un armado lógico dentro de lo que podía hacer. Además, en algunos casos tenés que dar confianza. Prácticamente fue el mismo equipo que jugó ante Progreso, con el cambio de Cándido por Bais. Estuvo bien armado el equipo. Lo que ocurre es que cuando perdés enseguida te dicen que estuvo mal armado. Hubo intención de progresar en la cancha con toques y jugadas. Incluso, por banda, generamos algunas cosas pero tiramos mal el último paso. Por derecha tuvimos tres o cuatro jugadas importantes, pero el pase hacia atrás no fue bueno. Generalmente tiraron el centro al primer palo cuando la jugada pedía otra cosa".

En cuanto a la salida de Millán del club, dijo: "Era un partido importante para nosotros porque la salida de Millán iba a tener un impacto. No era lo mismo ganar y que se fuera Millán, a perder y que se vaya Millán ahora".

Respecto al lugar en la tabla de posiciones en el que quedó Nacional: "Ahora vamos a tener que lucharla desde atrás", agregó. "Tocó perder, como me tocó ganar hace tres meses. Ahora estamos a dos puntos de los punteros, de Peñarol y de Central Español, y todavía falta mucho. ¿El partido marca? Marca. ¿Tenemos que revisar cosas? Hay que revisar cosas".

¿Qué situaciones debería revisar? "En los últimos tres partidos no pudimos hacer un gol en 90 minutos. Hay algo que tenemos que revisar. También hasta ayer Peñarol llevaba dos partidos y medio sin convertir un gol".

¿Cómo maneja la ansiedad de la tribuna? "Nacional tiene una tendencia desde hace unos años que cada tres o cuatro frustraciones tiene que cambiar el entrenador... Peirano, Lasarte, Chino (Recoba), Guti (Gutiérrez), Zielinski. Repetto se salvó porque en el inicio Peñarol empezó muy mal. Y antes Cappuccio, Giordano. Y la lista sigue".

En este contexto, Perchman propone: "Trato de inculcar que manejemos un poco más la tolerancia, porque siendo muy hinchas no podemos actuar como hinchas. Tenemos otro rol".

Finalmente fue consultado respecto a la insistencia del presidente de Peñarol sobre los arbitrajes, y la expresión tras el partido del domingo en el GPC, en donde manifestó que con un buen arbitraje su equipo no es perjudicado y puede ganar. Perchman prefirió no entrar en la polémica, pero ante la insistencia de los periodistas, dijo: "Cuando nos tuvieron que ganar no nos ganaron (en referencia a las finale de la Liga AUF Uruguaya 2025 en las que se consagró Nacional), y en la primera final (del año pasado en el Campeón del Siglo) en la cancha de ellos se vieron favorecidos por la no expulsión de Méndez. Nacho pasó bastante tiempo escondido después de las finales. Que disfrute ahora, porque esto se define a fin de año".