Los entretelones del pase de Julián Millán a Fluminense: la llamada de Zubeldía, la firma de un precontrato el sábado previo al clásico y cuánto dinero ingresa Nacional

La confirmación de que Julián Millán dejará Nacional tras el clásico del domingo (tras caer 1-0 ante Peñarol en el Gran Parque Central) sacudió la interna de Nacional, porque el equipo de Jadson Viera se queda sin el mejor jugador que tuvieron los tricolores en la temporada 2025 y uno de los pilares del plantel actual.
¿Cómo se gestó el pase del colombiano a Fluminense? El viernes el futbolista recibió el interés de tres clubes brasileños.
Uno de ellos, Fluminense, le presentó una oferta que superó todas sus expectativas: un contrato anual de US$ 1.800.000, el doble de lo que ganaba en Nacional.
El sábado de tarde, cuando el futbolista estaba concentrado con el plantel, Millán recibió un llamado del entrenador argentino Luis Zubeldía.
Allí se terminó de cerrar la operación y firmaron un preacuerdo.
Millán viaja este lunes de tarde junto al dirigente Federico Britos para terminar de cerrar la operación.
De acuerdo a la información que el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, brindó en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, la operación le reportará al club US$ 5.100.000.
Perchman había fijado una cotización de US$ 6.000.000 para desprenderse del futbolista.
Para que la operación se concretara, Millán renunció al 20% que le corresponde de la transferencia y el empresario cobró el 7,5% (le corresponde 10%). El vicepresidente informó que la comisión del intermediario fue de US$ 300.000.
De esa forma Nacional se aseguró US$ 4.100.000 fijos y US$ 1.000.000 en variables de partidos jugados que Perchman consider que Millán cumplirá, y por esa razón asegura que los tricolores ingresarán US$ 5.100.000.
El acuerdo tiene otras variables, que pueden incrementar esa cifra: mientras dure el contrato de Millán con Fluminense, habrá metas para los tricolores si el jugador es campeón de la Libertadores, del Brasileirao y de la Copa Brasil.
“Si él cobraba el 20% no hacíamos el pase por el dinero que nos quedaba”, dijo Perchman sobre la negociación que tuvo con el club brasileño y el futbolista.
Consultado sobre esta situación, que implica perder a una de las figuras cuando ya está cerrado el mercado de pases en Uruguay, dijo: “¿Vos pensás que a mí me gusta vender a Millán? No”.
Nacional le habían renovado el contrato a Millán en diciembre para asegurar al colombiano al menos hasta mitad de temporada.
Perchman dijo que el club hizo un esfuerzo para retenerlo pagando US$ 1.000.000 por el restante 50% del pase (ya había adquirido la otra mitad en enero 2025 por US$ 500.000) y quedarse con la ficha del colombiano para poder tener la opción de mantenerlo en el club.
Nacional también le duplicó el sueldo desde enero de este año y pasó a integrar la lista de jugadores mejores pagos.
Nacional no saldrá a buscar ningún zaguero, porque no hay período de pases. Solamente pueden llegar futbolistas libres.
Ahora las opciones que le quedan a Jadson Viera para este semestre son Sebastián Coates (se lesionó el domingo), Agustín Rogel y Paolo Calione.
Millán será compañero de tres futbolistas uruguayos en Fluminense: Facundo Bernal, Agustín Canobbio y David Terans.