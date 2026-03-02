Los entretelones del pase de Julián Millán a Fluminense: la llamada de Zubeldía, la firma de un precontrato el sábado previo al clásico y cuánto dinero ingresa Nacional

La confirmación de que Julián Millán dejará Nacional tras el clásico del domingo (tras caer 1-0 ante Peñarol en el Gran Parque Central) sacudió la interna de Nacional , porque el equipo de Jadson Viera se queda sin el mejor jugador que tuvieron los tricolores en la temporada 2025 y uno de los pilares del plantel actual.

¿Cómo se gestó el pase del colombiano a Fluminense? El viernes el futbolista recibió el interés de tres clubes brasileños .

Uno de ellos, Fluminense , le presentó una oferta que superó todas sus expectativas: un contrato anual de US$ 1.800.000, el doble de lo que ganaba en Nacional.

El sábado de tarde, cuando el futbolista estaba concentrado con el plantel, Millán recibió un llamado del entrenador argentino Luis Zubeldía .

Allí se terminó de cerrar la operación y firmaron un preacuerdo.

Millán viaja este lunes de tarde junto al dirigente Federico Britos para terminar de cerrar la operación.

De acuerdo a la información que el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, brindó en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, la operación le reportará al club US$ 5.100.000.

Perchman había fijado una cotización de US$ 6.000.000 para desprenderse del futbolista.

Para que la operación se concretara, Millán renunció al 20% que le corresponde de la transferencia y el empresario cobró el 7,5% (le corresponde 10%). El vicepresidente informó que la comisión del intermediario fue de US$ 300.000.

De esa forma Nacional se aseguró US$ 4.100.000 fijos y US$ 1.000.000 en variables de partidos jugados que Perchman consider que Millán cumplirá, y por esa razón asegura que los tricolores ingresarán US$ 5.100.000.

El acuerdo tiene otras variables, que pueden incrementar esa cifra: mientras dure el contrato de Millán con Fluminense, habrá metas para los tricolores si el jugador es campeón de la Libertadores, del Brasileirao y de la Copa Brasil.

“Si él cobraba el 20% no hacíamos el pase por el dinero que nos quedaba”, dijo Perchman sobre la negociación que tuvo con el club brasileño y el futbolista.

Consultado sobre esta situación, que implica perder a una de las figuras cuando ya está cerrado el mercado de pases en Uruguay, dijo: “¿Vos pensás que a mí me gusta vender a Millán? No”.

Nacional le habían renovado el contrato a Millán en diciembre para asegurar al colombiano al menos hasta mitad de temporada.

Perchman dijo que el club hizo un esfuerzo para retenerlo pagando US$ 1.000.000 por el restante 50% del pase (ya había adquirido la otra mitad en enero 2025 por US$ 500.000) y quedarse con la ficha del colombiano para poder tener la opción de mantenerlo en el club.

Nacional también le duplicó el sueldo desde enero de este año y pasó a integrar la lista de jugadores mejores pagos.

Nacional no saldrá a buscar ningún zaguero, porque no hay período de pases. Solamente pueden llegar futbolistas libres.

Ahora las opciones que le quedan a Jadson Viera para este semestre son Sebastián Coates (se lesionó el domingo), Agustín Rogel y Paolo Calione.

Millán será compañero de tres futbolistas uruguayos en Fluminense: Facundo Bernal, Agustín Canobbio y David Terans.