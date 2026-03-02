Intento de estafa utiliza imagen de BROU y Ancap: denuncian falsa promoción de descuento en combustibles a través de Facebook

Un hombre oriundo de Paysandú denunció haber sufrido un intento de estafa con una maniobra fraudulenta que circula en Facebook y que ofrecía un supuesto 35% de descuento en combustibles en estaciones de Ancap con tarjetas del Banco República ( BROU ).

La publicación imitaba la identidad visual del banco y redirigía a un sitio falso para captar datos personales y bancarios .

El denunciante, en conversación con el medio local El Telégrafo, explicó que el aviso le apareció en Facebook y que tenía un aspecto "muy real" .

ADVERTENCIA ANEP advierte por estafas que utilizan información falsa sobre cómo acceder al bono escolar de $ 2.500

ATENCIÓN ASSE alerta sobre intento de estafa a través de WhatsApp: es un número argentino que utiliza el logo de la institución

"Uno siempre piensa que las estafas te van a llegar por WhatsApp o por una llamada, pero esto era un aviso de Facebook ", relató al consignado medio.

La publicación ofrecía un 35% de descuento en combustibles en estaciones Ancap utilizando tarjetas del BROU e invitaba a registrarse para acceder al beneficio. Al hacer clic, fue redirigido al navegador Chrome de su celular.

"Me llevó al Chrome y ahí me aparecía igualito a la aplicación del banco. Me pedía número de cédula, contraseña y después la llave digital", contó.

Sin advertir inicialmente la maniobra, ingresó los datos solicitados. Sin embargo, al intentar validar la operación con la llave digital, fue redirigido a WhatsApp y recibió un mensaje que indicaba que había ocurrido un error y que debía intentarlo nuevamente.

Minutos después, recibió una llamada proveniente del área informática del Banco República, que le indicó que su cuenta había sido bloqueada de forma preventiva tras detectarse un intento de estafa y un posible movimiento de dinero desde un acceso no habitual.

"Me dijeron que mucha gente cae porque piensa que Facebook es seguro y que la publicidad también lo es, pero no necesariamente", afirmó.

Ante esto, y para restablecer su cuenta, el hombre deberá dirigirse a una sucursal del BROU, donde además tendrá que cambiar sus contraseñas y la llave digital como medida preventiva.