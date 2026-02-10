DGI advierte sobre intentos de estafa vinculados a devoluciones de IRPF

Diego Battiste

La Dirección General Impositiva (DGI) informó que se han detectado intentos de estafa relacionados con supuestas devoluciones de IRPF.

Según el organismo, falsos gestores se comunican con contribuyentes para indicarles que poseen una devolución en efectivo y, con esa excusa, solicitan dinero para “realizar el trámite”, generalmente a través de transferencias en redes de cobranza.

Desde la DGI recordaron que la única forma segura de saber si se posee una devolución a favor es mediante la Consulta de devoluciones, disponible en Servicios en línea, a la que se accede con identidad digital.

Ante este tipo de contactos, el organismo recomienda no brindar información personal ni efectuar pagos y realizar la denuncia policial correspondiente.