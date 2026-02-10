Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  23°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / IMPUESTOS

DGI advierte sobre intentos de estafa vinculados a devoluciones de IRPF

El organismo alertó a los contribuyentes y recomendó no brindar datos personales ni realizar pagos ante contactos fraudulentos

10 de febrero 2026 - 10:53hs
8.webp
Diego Battiste

La Dirección General Impositiva (DGI) informó que se han detectado intentos de estafa relacionados con supuestas devoluciones de IRPF.

Según el organismo, falsos gestores se comunican con contribuyentes para indicarles que poseen una devolución en efectivo y, con esa excusa, solicitan dinero para “realizar el trámite”, generalmente a través de transferencias en redes de cobranza.

Desde la DGI recordaron que la única forma segura de saber si se posee una devolución a favor es mediante la Consulta de devoluciones, disponible en Servicios en línea, a la que se accede con identidad digital.

Más noticias
TCA desestimó demanda de Montecon
SENTENCIA

Nuevo round portuario: TCA desestimó otra demanda de Montecon por prácticas anticompetitivas

la multinacional alemana basf despedira parte de su plantilla en medio de una reestructura de su operacion en uruguay
PREOCUPACIÓN

La multinacional alemana BASF despedirá parte de su plantilla en medio de una reestructura de su operación en Uruguay

Ante este tipo de contactos, el organismo recomienda no brindar información personal ni efectuar pagos y realizar la denuncia policial correspondiente.

Temas:

DGI

Seguí leyendo

Las más leídas

Justicia decretó concurso de acreedores de la empresa gastronómica Produits de France, que mantiene deuda con inversores
RESOLUCIÓN

Justicia decretó concurso de acreedores de la empresa gastronómica Produits de France, que mantiene deuda con inversores

Cambios en los fallos del Desfile de Llamadas
CARNAVAL 2026

Un "error administrativo" cambió el fallo del Desfile de Llamadas: una comparsa nueva clasificó y otra repetirá la Prueba de Admisión

Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

Peñarol puso la oferta sobre la mesa: el nombre que desvela a Diego Aguirre y al consejo directivo

Verdades y mitos de los vehículos eléctricos

Verdades y mitos de los vehículos eléctricos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos