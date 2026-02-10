Ozempic | Aprobado por Uruguay: Brasil alerta por un nuevo efecto secundario

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) emitió el lunes una advertencia sobre los riesgos del uso indebido de fármacos antiobesidad que podrían generar episodios como la pancreatitis aguda .

Según los resultados obtenidos del análisis local iniciado en 2020, las afecciones también incluirían pancreatitis crónica , necrosante y la del tipo obstructiva .

En un comunicado al portal UOL, Anvisa confirmó haber recibido, entre enero de 2020 y diciembre de 2025, 145 notificaciones de sospecha de pancreatitis posiblemente relacionadas con el uso de medicamentos conocidos como "plumas adelgazantes".

Del total de 145 reportes de sospechas recopilados por Anvisa , seis presentaron un desenlace sospechoso de muerte, según informó la autoridad estatal.

Si bien el organismo enfatizó que no es posible establecer una relación causal directa entre los medicamentos y las muertes, la agencia advirtió que “el uso indiscriminado fuera de las indicaciones autorizadas, especialmente para la pérdida de peso sin necesidad clínica, aumenta significativamente el riesgo de efectos adversos y dificulta el diagnóstico temprano de complicaciones graves”.

La investigación consideró informes relacionados con los principios activos semaglutida, liraglutida, dulaglutida y tirrizepatida. Todos se utilizan en el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2. En algunas notificaciones, aparecen identificados únicamente por el nombre del principio activo, lo que dificulta su vinculación directa con las marcas comerciales en el panel de datos públicos.

"Del total de notificaciones recibidas sobre los eventos de pancreatitis citados, seis fueron reportadas con sospecha de fallecimiento por el notificador", explicó Anvisa a UOL.

La agencia también destacó que no todos los informes proporcionan datos completos, como historial clínico detallado, comorbilidades o uso concomitante de otros medicamentos, lo que impide obtener conclusiones definitivas.

¿Qué dice el Ministerio de Salud Pública sobre el uso de Ozempic?

En Uruguay, el medicamento está autorizado exclusivamente para el tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2 que no logran un control adecuado con dieta y ejercicio. Puede utilizarse solo cuando existe intolerancia o contraindicación con metformina, o en combinación con otros fármacos para el manejo de la diabetes.

Siendo su principio activo la semaglutida, pertenece al grupo de fármacos conocidos como agonistas del receptor GLP-1, que imitan la acción de una hormona natural liberada en el intestino después de comer.

La presentación comercial es una pluma precargada para inyección subcutánea, y su venta se realiza únicamente bajo receta profesional, por lo que debe ser prescripto por un/a médico/a y adquirido en farmacias habilitadas. Debe conservarse refrigerado entre 2 y 8 °C, protegido de la luz y sin congelar.