/ Café y Negocios / PREOCUPACIÓN

La multinacional alemana BASF despedirá parte de su plantilla en medio de una reestructura de su operación en Uruguay

La firma química más grande del mundo, que tiene su hub digital en Uruguay, emplea a unas 1.200 personas en sus oficinas de Montevideo

10 de febrero 2026 - 10:24hs
La empresa BASF Services Americas iniciará un proceso de reestructura que implicará una reducción de su plantilla en Uruguay.

La empresa emitirá un comunicado oficial en las próximas horas en el que detallará su plan de reestructura y cómo afectará a su plantilla.

BASF funciona como centro de servicios para la multinacional química alemana BASF, emplea a unas 1.200 personas en sus oficinas del World Trade Center de Montevideo y brinda soporte en áreas como finanzas, recursos humanos, logística y tecnología para las operaciones de la compañía en el continente.

La multinacional está presente en Uruguay desde 2014 y desde su hub ubicado en las oficinas de la torre 4 de World Trade Center en Montevideo brinda servicios financieros, legales, logísticos, recursos humanos y de medio ambiente a 72 compañías de BASF.

En 2021 la multinacional había realizado una reestructura a nivel global que derivó en la concentración de más servicios en Uruguay. Más adelante, en 2024 de concretó la isntalación de un hub digital de la firma en el país con 120 empleados dedicados a brindar servicios de automatización, digitalización y soporte para los negocios en América del Norte y América Latina.

En los primeros días del 2026 la compañía comenzó las contrataciones para un nuevo hub digital en Hyderabad, India, en medio de una estrategia de reducción de costos y estandarización. Este centro comenzará a funcionar en el primer trimestre del año.

