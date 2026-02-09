De eternos rivales a socios: dos históricos competidores de zonas francas se unieron en proyecto de más de US$ 2 millones en Punta del Este

Punta del Este volvió a ser escenario de una nueva inauguración en el mercado de oficinas, una postal que parece ser cada vez más frecuente y que da cuenta del crecimiento que viene mostrando esta plaza .

Pero esta vez en particular, el lanzamiento tuvo una sorpresa: por primera vez, los logos de dos históricos competidores, Zonamerica y World Trade Center, aparecieron juntos.

La propuesta se trata de BIZZ Free Zone Business Center, un centro de negocios en régimen de zona franca ubicado en dos pisos del edificio del World Trade Center Free Zone Punta del Este, que i mplicó una inversión de más de US$ 2.000.000 . El desarrollo marca la primera colaboración entre las zonas francas más importantes del país y está pensado para empresas que buscan instalarse de forma inmediata en un entorno corporativo con los beneficios del régimen de zona franca.

“Seguramente alguno de ustedes piensa qué raro que en Montevideo estas dos zonas francas compiten duramente y acá estamos juntos presentando algo. La realidad es que casi surgió de forma natural”, comenzó diciendo Carlos Lecueder, empresario y director del estudio que administra los shoppings Montevideo, Tres Cruces, Nuevocentro, Portones, entre otros, y el complejo World Trade Center al dar la bienvenida al evento.

En la misma línea, Orlando Dovat, fundador y presidente de Zonamerica, reconoció que podía resultar extraño que dos zonas francas tradicionalmente percibidas como enfrentadas aparecieran juntas en un lanzamiento en Punta del Este.

Sin embargo, ambos referentes explicaron el por qué de la alianza en términos de negocio y se mostraron satisfechos del trabajo conjunto.

El motivo detrás de la alianza de Zonamerica y WTC

DSC_0202 Presentación de BIZZ Juan Samuelle

Para Dovat, Punta del Este viene atravesando un proceso de posicionamiento como centro de negocios, y para esa consolidación es imprescindible que las empresas internacionales y las compañías uruguayas exportadoras encuentren un lugar para desarrollarse todo el año.

“¿Cómo se empieza a construir eso? Yo creo que se empieza de a poco y es necesario que las empresas también tengan que arriesgar poco, empezando por un business center ”, señaló.

Dovat compartió en su momento esta visión con el equipo de WTC, y les comentó que tenían clientes a los que les interesaba estar en Punta del Este.

“Nosotros conversamos y surgió el ¿qué pasa si nos asociamos? ¿Qué pasa si en esta torre, que es WTC Free Zone Punta del Este tomamos una parte que es el BIZZ y hacemos un negocio en sí mismo, un negocio aparte de la zona franca, que se arme por dos importantes operadores de ese mismo sector?”, relató Lecueder.

Así, ambos operadores acordaron los temas en pocas horas de reunión, y llegaron a un acuerdo.

“Hicimos el negocio juntos en una sociedad anónima nueva que desarrolla el BIZZ”, detalló.

En esta línea Dovat agregó que eran conscientes de que el mercado no daba para dos zonas francas.

“Tener dos zonas francas en Punta del Este es casi suicida, creo que esta fue la gran solución, el encuentro de intereses y negocios serios, buscando que dos empresas y dos empresarios que son amigos en el fondo y que se respetan muchísimo, puedan hacer un negocio juntos”, sostuvo.

Martín Dovat, CEO de Zoanemerica, contó también en la ocasión que el trabajo conjunto alcanzó incluso a los estudios de arquitectura vinculados históricamente a cada una de las zonas francas. En ese proceso participaron el estudio Dovat, con amplia trayectoria junto a Zonamerica, y el estudio Kimmelman, que aportó su experiencia en desarrollos de World Trade Center. Según detalló, el Business Center combina el know how que WTC adquirió en Montevideo a partir del desarrollo de sus innovation y business centers, junto con la experiencia de Zonamerica en este tipo de espacios.

“Más allá de las razones sociales, de los rut, acá se trabajó únicamente como una empresa, como un equipo que quería hacer algo lindo para que las empresas se puedan proyectar de acá hacia el mundo”, agregó Ignacio Del, CEO de WTC Free Zone.

De qué trata el proyecto y a qué empresas apuntan

DSC_0173 Presentación de Bizz Juan Samuelle

BIZZ se encuentra operativo en el piso 6 del complejo World Trade Center Punta del Este Free Zone y apunta a equipos dinámicos, startups o empresas internacionales que buscan proyección global desde el primer día.

"Cuenta con 14 oficinas de distintos tamaños diseñadas para adaptarse a las necesidades de cada empresa, con instalación inmediata y ya se encuentra ocupado al 85% por empresas que se amparan en régimen de zona franca", dijeron desde ambas compañías.

Además, próximamente se inaugurará también en el piso 7 bajo la misma modalidad, con 19 oficinas de dos y cuatro puestos de trabajo.

Empezar por un BIZZ, dijeron los referentes, es la forma de que las empresas arriesguen poco y pongan un pie en el mundo corporativo.

“Zonamerica que es la madre de estos proyectos empezó con un exitoso Business Center, nosotros en World trade center hicimos también lo mismo, y son partes neurálgicas del edificio, son el semillero donde llegan empresarios, se instalan, crecen y pueden ir luego a oficinas más grandes, o a tener su propio piso. Le damos posibilidades a la gente para que pueda crecer desde acá”, sostuvo Lecueder.

Bizz 3

El espacio cuenta con 14 oficinas de distintos tamaños diseñadas para adaptarse a las necesidades de cada empresa. Además, tiene áreas de uso compartido (coffee points, salas Teams y espacios para Zoom meetings) que ofrecen ambientes complementarios al de la oficina y fomentan la creación de comunidad. El Business Center ofrece además ventajas fiscales y operativas.

La comercialización de los espacios se realiza de manera integral, simplificando la puesta en marcha y reduciendo los tiempos de instalación. Este enfoque convierte al Business Center en una solución que apunta a compañías que necesitan comenzar a operar de forma rápida.