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Crece el mercado del carpooling en Uruguay con la llegada de BlaBlaCar: la reacción de la startup uruguaya Viatik

La mayor plataforma de carpooling del mundo anunció su expansión por América Latina y la empresa uruguaya especializada en viajes compartidos se hizo eco de la llegada y del impacto que esto tendrá en el mercado local

28 de mayo de 2026 12:09 hs
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Pexels

"Cuando salió la noticia, se me llenó el celular de mensajes: algunos felicitándonos, muchos dando para adelante y otros casi que dándonos el pésame", escribió Renzo Costanzo, CEO de la startup uruguaya Viatik, tras el anunció de la empresa BlaBlaCar de instalarse en el mercado uruguayo.

No es para menos, la compañia francesa que nuclea a más de 29 millones de usuarios activos inició un agresivo proceso de expansión por América Latina y apuntó a Uruguay, pero también a Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú.

La premisa del negocio es simple, conectar a conductores que viajan con asientos vacíos con potenciales pasajeros que se dirigen al mismo destino y que el viaje compartido le permita a ambos economizar costos.

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La compañía que comenzó con esta innovación en 2006 tiene en el Río de la Plata un competidor posicionado de jovenes uruguayos dispuestos a dar la pelea: Viatik, fundada en 2022 por Costanzo, Gonzalo Aszyn, Germán Mazzarino y Renzo Battaglia.

Y en este cimbronazo, su CEO, Renzo Costanzo, logra ver la oportunidad en un mercado que empieza a madurar y los tiene como protagonistas. "Que el líder global de la categoría desembarque en Argentina y Uruguay no cambia nuestra visión del mercado: la confirma", dice en intercambio con Café y Negocios.

"Es un honor, porque cuando arrancamos Viatik, BlaBlaCar era uno de nuestros grandes referentes. Y hoy, competimos en la región. Eso no nos achica. Nos motiva", reflexionó Costanzo en una publicación de LinkedIn donde da cuenta de que la llegada de BlaBlaCar al Rio de la Plata valida no solo el mercado, sino también el problema a resolver y "eleva muchísimo la vara".

En este sentido, el co-fundador de Viatik analiza que la oportunidad en el sector de carpooling es mucho más grande de lo imaginado.

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“En un marketplace de viajes compartidos, la ventaja competitiva se mide en si un pasajero que entra un jueves a la noche buscando viajar de Montevideo a Maldonado encuentra opciones disponibles; la cantidad de opciones es lo que termina brindando la mejor experiencia a los conductores y pasajeros. Esa densidad no se construye de un día para el otro: se construye con tiempo, foco local, y miles de viajeros que vienen viajando con nosotros hace años y repiten constantemente. Para nosotros Argentina y Uruguay son el 100% del negocio. Para un jugador global son un mercado más entre veinte. Esa diferencia, en esta categoría, importa.”

En la misma línea, Costanzo está convencido de que el desembarco de BlaBlaCar no cambia sus planes, los acelera. "El negocio de Viatik se viene multiplicando varias veces año contra año y aceleramos cada vez que el mercado nos lo permite. Si algo cambia es que ahora corremos con más urgencia. El foco se mantiene: Argentina y Uruguay, donde ya somos la plataforma líder. Lo que viene es seguir fortaleciéndonos en Uruguay y sumando nuevas rutas argentinas donde todavía no estamos”.

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