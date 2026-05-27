Mercado Pago acelera su presencia financiera en Uruguay: entra al negocio de las inversiones y lanza tarjeta prepaga internacional

Con el objetivo de convertirse en el banco digital más grande de América Latina y posicionarse como la principal solución financiera para sus usuarios, Mercado Pago anunció una nueva etapa de expansión en Uruguay apalancada en tres lanzamientos clave. Estos van desde rendimientos diarios a través de su cuenta digital, una tarjeta prepaga internacional y nuevas herramientas para comercios , en una apuesta por profundizar su ecosistema financiero en el país.

La estrategia llega en un contexto en el que Uruguay muestra altos niveles de inclusión financiera en acceso a cuentas, pero aún presenta desafíos en materia de inversión y ahorro. Según datos compartidos por la empresa, el 50% de los uruguayos ahorra en efectivo, el 75% de los depósitos están a la vista -sin generar rendimiento- y más del 95% de las personas no utiliza productos de inversión . En ese escenario, la fintech busca acercar herramientas de inversión simples y accesibles a usuarios que históricamente quedan fuera de este tipo de productos.

Uno de los anuncios más relevantes de Mercado Pago en Uruguay fue la incorporación de rendimientos diarios dentro de su cuenta digital. La propuesta permitirá que las personas generen rentabilidad automática con el saldo disponible en su cuenta de Mercado Pago, manteniendo al mismo tiempo liquidez inmediata del dinero para utilizarlo en consumos cotidianos dentro de la app, como pagos de servicios, transferencias, compras en Mercado Libre, pagos con QR o mediante la nueva tarjeta prepaga de la fintech.

Según explicaron fuentes de la empresa, el producto podrá activarse de manera 100% digital, directamente desde la app y sin montos mínimos de ingreso. Una vez aceptados los términos y condiciones, el propio saldo disponible en la cuenta comenzará a generar rendimientos diarios.

La solución funciona a través de un fondo de inversión administrado por BIND AFISA, partner con el que Mercado Pago ya trabaja en Argentina. Tanto la administradora como el producto están regulados y aprobados por el Banco Central del Uruguay (BCU) y detrás del fondo existen letras de regulación monetaria emitidas por el BCU con horizontes de muy corto plazo.

El rendimiento del fondo está alineado con la tasa de política monetaria vigente -actualmente en 5,75%- y se acredita diariamente en días hábiles, a partir de la valuación diaria de los activos del fondo. De esta manera se trata de una inversión en pesos uruguayos sobre activos emitidos por el Banco Central.

En Argentina, donde el producto fue lanzado en 2018, más de 20 millones de personas generan rendimientos a través de la cuenta digital de Mercado Pago, acumulando ganancias por más de US$ 2.300 millones desde 2020, según datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión citados por la empresa.

En este sentido desde Mercado Pago señalaron que el monto promedio que invierten las personas en esta herramienta suelen ser cifras relativamente bajas en comparación con un fondo money market tradicional.

Aunque hoy la compañía no cuenta con habilitación para el cobro de nómina en Uruguay, desde Mercado Pago adelantaron que es un escenario posible más adelante, en línea con la estrategia de seguir robusteciendo su ecosistema financiero local.

Según explicaron a El Observador fuentes especializadas en la materia, la autorización a las instituciones emisoras de dinero electrónico a formar portafolios de inversión y ofrecerlos a sus clientes genera una opción adicional de inversión atractiva a corto plazo.

Además, señalaron que es una fuente de competencia en el sistema financiero, que puede conducir a una suba de las tasas pasivas en moneda nacional (es decir, las tasas que los bancos pagan por los depósitos) e incentivar, por ese lado, el ahorro en pesos.

Una tarjeta internacional asociada a la cuenta digital y nuevas herramientas para comercios

Copia de FOTO 3

La nueva etapa del ecosistema de servicios financieros de Mercado Libre en Uruguay también incluye el lanzamiento de una tarjeta prepaga internacional Mastercard asociada directamente a la cuenta digital del usuario. La solución está disponible tanto en formato físico como virtual, sin costos de emisión, mantenimiento ni comisiones por compras en el exterior, y utilizará el saldo disponible en la cuenta de Mercado Pago para realizar pagos, compras online o retiros de efectivo.

Según explicaron desde la compañía, la tarjeta física será innominada y no tendrá impresos datos personales ni numeración visible. Para activarla, el usuario deberá escanear desde la app un código QR único ubicado en el dorso del plástico, quedando automáticamente vinculada a su cuenta digital. Además, la versión virtual permitirá acceder a la numeración de la tarjeta para compras online.

La tarjeta podrá solicitarse directamente desde la aplicación y llegará al usuario al día siguiente. En esta primera etapa, la habilitación de usuarios comenzará de forma gradual durante las primeras semanas de junio.

En paralelo, la compañía presentó Point Smart, un nuevo dispositivo de cobro orientado a pymes y emprendedores. El diferencial del lector, señalaron, es que no tiene costos de alquiler y permite aceptar pagos con tarjetas de débito, crédito, prepagas y QR, con acreditación inmediata del dinero en la cuenta digital del comercio. Desde Mercado Pago señalaron que el objetivo es que los comerciantes puedan disponer del dinero en el acto para reinvertirlo, pagar servicios o incluso generar rendimientos con el saldo disponible en la cuenta.

Devolución de dinero y envíos gratis: la estrategia detrás del plan de Mercado Libre para fidelizar clientes a su ecosistema

M MENIS SCH__CHG0752 Maximiliano Menis, Loyalty Sr. Director de Mercado Libre

El e-commerce tiene más terreno para conquistar. Aunque en Uruguay la compra online es moneda corriente, en la región aún persisten algunas barreras de entrada con la compra virtual. Así fue como en distintos mercados de América Latina se relanzó en 2023 el nuevo programa de beneficios de Mercado Libre, Meli+, que se expandió por Argentina, Chile, Colombia y, ahora, Uruguay con el objetivo de brindar beneficios valorados para sus usuarios.

¿Qué diferencia brinda a los compradores? Maximiliano Menis, Loyalty Sr. Director de Mercado Libre explica que, a nivel local, sortear la barrera pasa por precios accesibles y eliminar el costo de envío. "Esta suscripción lo que busca es brindarle al usuario la mejor manera de comprar con beneficios súper valorados", apunta Menis.

En concreto, los usuarios uruguayos podrán acceder, en esta primera instancia, a esta suscripción mensual por $199 por mes, que incluye envíos gratis en millones de compras desde $500 y un sistema de reintegros en compras de hasta 5% pagando con dinero en cuenta de Mercado Pago y hasta 3% con otros medios de pago, con topes mensuales.

"Nuestro objetivo es ser el programa de beneficios más valorado de toda la región", subraya Menis. Para diseñar esto la clave estuvo en escuchar a los usuarios y sus resultados a nivel regional demuestran que el usuario de Meli+ efectivamente compra más que un usuario regular, tanto en cantidad como en volúmen e "independientemente del mercado y del precio de la suscripción,ahorra en un mes entre un 60% y un 70% más de lo que le vale la suscripción", subraya el referente de Loyalty.

Pero, ¿qué buscan los uruguayos al comprar online? En primer lugar conveniencia en precios, en segundo término conveniencia en envíos "y que les llegue rápido", enfatiza Menis. En Uruguay este punto es uno de los fuertes de la plataforma. "Más del 80% de nuestros envíos llegan dentro de 48 horas", remarca.

Por eso el primer paso de este programa fue concentrarse en que estos envíos sean gratuitos para millones de productos en compras superiores a $500.

En este sentido, Menis hizo hincapié en algunos puntos fundamentales de su estrategia para diseñar este programa.

"Somos muy claros y muy transparentes en nuestra propuesta de valor y cuánto cashback recibís", marca el ejecutivo como un diferencial y resalta que así como es sencillo suscribirse lo es darse de baja. Estos aspectos forman parte del recorrido y el aprendizaje que la compañía tomó de otros mercados y ahora replica en el programa que llega a Uruguay.

"Si sos usuario de Mercado Libre y Mercado Pago, la mejor manera de transaccionar en el ecosistema es siendo el usuario Meli+", indica Menis y afirma que, en un mundo atomizado de suscripciones, su diferencial está en ofrecer un universo más amplio que el que dan otras verticales que se enfocan, por ejemplo, unicamente en comida. "Ofrecemos una suscripción con una variedad de productos mucho más amplia. Tenemos 160.000 vendedores, más de ocho millones de productos listados, entonces el usuario accede a una gran variedad de productos con estos beneficios".

A propósito el ejecutivo destaca que el desarrollo constante de su ecosistema llevará a que existan nuevos beneficios en el futuro. "A medida que vayamos recorriendo ese camino iremos viendo también cómo evoluciona el mercado y tratando de agregarle más valor al usuario", comenta Menis.

En otros mercados, como el mexicano, Mercado Libre implementa una suscripción que nuclea servicios de streaming como Netflix, Apple TV, HBO+ y Disney+ dentro del pago de la suscripción del programa. Consultado al respecto, Menis afirma que Uruguay se encuentra en una primera evolución. "Es algo que iremos viendo a medida que el programa, la estrategia regional y la estrategia de Uruguay evolucionen", apunta el director de la vertical.