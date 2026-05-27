El "Airbnb" uruguayo de las locaciones para creadores de contenido se expande a México y proyecta transacciones por más de US$ 1 millón al año a través de su plataforma

En Montevideo, Buenos Aires y Ciudad de México se destinan anualmente un total de US$ 82 millones al alquiler de locaciones para la industria audiovisual y de creación de contenido. Con su startup Espot, que al estilo de Airbnb conecta a creadores de contenido con anfitriones que alquilan sus espacios por hora , los uruguayos Diego Centurión, Leo Fernández Chaves y Mateo López apuntan a capturar un pequeño porcentaje del mercado en los próximos dos años y alcanzar a US$ 1,71 millones en transacciones anuales procesadas a través de su plataforma.

Para avanzar en ese objetivo, la compañía lanzó una nueva versión de su plataforma tecnológica, apalancada en una inversión de US$ 100.000 que obtuvo del fondo Emprendedores Innovadores de ANII.

Antes de esto, el equipo dedicó un año entero a validar el mercado y también el potencial de expansión regional , una etapa que los llevó a probar el modelo en Buenos Aires y alcanzar más de 120 anfitriones. Sin embargo, todo ese proceso lo hicieron todavía con un mínimo producto viable (MVP, por sus siglas en inglés), lo que requería un alto nivel de gestión manual.

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“Pasamos de un MVP a una plataforma mucho más robusta, que nos da más información y mejora el recorrido tanto para creadores de contenido como para anfitriones”, explicó Fernández sobre este cambio.

Entre los aprendizajes detectaron que los anfitriones querían más información sobre las producciones que se realizarían en sus espacios: desde el tamaño del equipo hasta la marca detrás del contenido. Ahora, muchas de esas preguntas quedaron automatizadas en el onboarding y en el proceso de solicitud dentro de la nueva plataforma, que ya está disponible en Uruguay y se lanzará en Buenos Aires en los próximos días.

Además, mientras el equipo atraviesa un proceso de migración de los anfitriones que ya formaban parte de la comunidad y de captación nuevos espacios, preparan una nueva expansión más allá del Río de la Plata.

El desembarco en México y las metas de Espot para los próximos meses

De cara a diciembre de este año, los fundadores trabajan en el desembarco de Espot en Ciudad de México. Para eso, Centurión se mudará al país en agosto, mientras el equipo avanza en la búsqueda de alianzas estratégicas y partners locales que puedan encargarse del desarrollo del negocio en México.

“La idea es tener un country manager en cada lugar donde queremos desembarcar”, detalló Centurión sobre la estrategia regional. En Argentina, por ejemplo, ya trabajan junto a una partner local.

Además, tanto en Uruguay como en Argentina, la startup incorporó “spothunters” a sus equipos, personas encargadas de identificar y sumar potenciales locaciones para ampliar el catálogo disponible en la plataforma.

A nivel estratégico, los emprendedores apuntan a construir un catálogo curado, con espacios que respondan a las tendencias visuales que hoy predominan en la industria y aumentar su visibilidad con campañas con creadores de contenido.

La estrategia de expansión contempla también comenzar por zonas específicas dentro de cada ciudad, generar liquidez en esos puntos y luego expandirse progresivamente. En Buenos Aires, los barrios elegidos son Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez y San Isidro. En Ciudad de México, en tanto, el foco inicial estará puesto en Condesa y Roma Norte.

A largo plazo, la meta de la startup es alcanzar a unos 250.000 creadores de contenido entre Montevideo, Buenos Aires y Ciudad de México, entre filmmakers, fotógrafos, pequeñas productoras audiovisuales y marcas, así como sumar alrededor de 600 anfitriones entre los tres países.

Además, el mercado español también está en la mira de la startup, ya que on dos de los cofundadores radicados en Madrid, la solución uruguaya empezó a captar el interés del sector publicitario europeo, según detallaron los emprendedores.

“El próximo paso son Madrid y Barcelona”, adelantaron.

¿Cómo funciona Espot?

La plataforma opera con una lógica similar a Airbnb. Un creador de contenidos puede ingresar, definir dónde quiere producir, cuántas horas necesita y cuántas personas integran su equipo. A partir de eso, la plataforma devuelve distintas opciones de espacios, que además pueden filtrarse según la estética buscada. Luego, el usuario envía una solicitud de reserva y el anfitrión decide si la acepta. Para los anfitriones, publicar un espacio en Espot no tiene costo y representa la posibilidad de generar ingresos a partir de lugares ociosos. Del otro lado, quienes producen campañas, reels, shootings, podcasts o videos de YouTube acceden a una red más amplia de locaciones y a precios más accesibles. La empresa, por su parte, obtiene una comisión del 15% sobre el valor del alquiler definido por el dueño del espacio.

Actualmente, el sistema de cobro funciona a través de Mercado Pago, pero el equipo prevé incorporar nuevos métodos de pago en los próximos días.

A nivel de la demanda, los fundadores detallaron que esta varía según el mercado. En Montevideo por ejemplo predominan los pedidos por livings o rincones específicos. En Buenos Aires, en cambio, existe una mayor búsqueda de casas grandes y espacios más particulares o “raros”.

También identifican diferencias en el perfil de uso. “El promedio es de tres horas en creadores y productoras más chicas, y luego hay una capa de productoras medianas que ya pasan a un margen más de seis o siete horas de rodaje”, explicaron.

“Estamos atentos a toda la ebullición de la IA, a cómo la gente y el creador de contenido está percibiendo esas cosas. Se está volviendo a valorar lo real, lo tangible, por lo menos en las producciones audiovisuales y creación de contenido. Se valora mucho que sea un espacio que sea real, que esté bueno, que no tenga tanta posproducción”, detalló Fernández sobre las nuevas tendencias que se ven en el sector.

Todo esto sucede en medio de una tendencia que crece cada vez más rápido: el surgimiento de creadores de contenido, influencers y canales de streaming.