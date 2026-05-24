¿Más hogares, mismos habitantes?: la transformación silenciosa que impulsa la demanda de alquileres en Uruguay

Demográficamente Uruguay se encuentra en una fase de estancamiento, su población prácticamente no crece. Sin embargo, la cantidad de viviendas avanza a un ritmo muy superior . Detrás de este cambio se esconde una transformación habitacional que responde a cambios sociales, económicos y culturales que han modificado la forma de habitar de los uruguayos.

Así lo ejemplifica un reciente informe del portal InfoCasas, que revela que mientras el número de personas se multiplicó por tres desde 1908, el de viviendas lo hizo por once en el mismo período .

La explicación radica principalmente en la reducción sostenida del tamaño de los hogares . A comienzos del siglo XX, el promedio era de 5,8 personas por hogar, hoy es de 2,5. A su vez, los datos del Censo 2023 reflejan también esta nueva realidad : en Montevideo 31,7% de los hogares tiene 1 integrante, 30% tiene 2 integrantes y solo una minoría supera las 4 personas . A nivel nacional 29,2% de los hogares tiene 1 integrante y 29,4% tiene 2 integrantes.

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“En las últimas seis décadas los hogares unipersonales se triplicaron, en 1963 solo el 11% de las personas vivía sola, en 2023 el porcentaje llegó al 29% ”, señalaron desde InfoCasas.

Este cambio, señala el informe del portal, está impulsado por múltiples factores que vienen redefiniendo la vivienda en Uruguay. Estos van desde la menor cantidad de hijos por familia, el aumento de separaciones y divorcios, los jóvenes que buscan independizarse antes o estudiantes que migran hacia centros urbanos, el teletrabajo, hasta el envejecimiento poblacional.

“Hoy el crecimiento del mercado de alquileres no pasa únicamente por un aumento de población, sino por una transformación en la forma de vivir. Hay más personas viviendo solas y una demanda mucho más enfocada en viviendas funcionales y bien ubicadas”, sostuvo Javier Ache, gerente comercial de InfoCasas.

Cómo impacta esto en la demanda y cuáles son los últimos datos del mercado

La consecuencia directa de este cambio habitacional es una demanda cada vez más enfocada en unidades compactas, bien ubicadas y conectadas con servicios, oficinas, universidades y transporte. En este escenario, en los últimos años los apartamentos de un dormitorio se transformaron en el producto estrella del mercado.

Según el análisis realizado por InfoCasas, esta tipología lidera actualmente las búsquedas, tanto entre quienes buscan alquilar como entre inversores inmobiliarios.

La demanda se concentra principalmente en franjas medias de precio, entre $ 25.000 y $ 40.000 en Montevideo, y de entre $ 18.000 y $ 30.000 en zonas periféricas y metropolitanas.

En cuanto a los barrios, según las búsquedas realizadas en InfoCasas durante abril de 2026 las zonas con mayor demanda de alquiler fueron Pocitos, Cordón, Malvín, Tres Cruces, Parque Rodó, Centro, y Punta Carretas. También reportaron que crece la demanda en áreas de Canelones y Ciudad de la Costa, impulsada por usuarios que buscan mayor espacio o alquileres más accesibles fuera de Montevideo.

Además, el comportamiento de los usuarios muestra una sensibilidad creciente al precio, con más búsquedas filtradas por presupuesto y un mayor interés por zonas que todavía mantienen valores competitivos.

Según el boletín técnico de Indicadores de Actividad Inmobiliaria elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, en los últimos 12 meses, el precio promedio de los alquileres registró un incremento acumulado de 4,97%, reflejando una demanda que se mantiene activa a nivel nacional. En paralelo, la cantidad de contratos de alquiler vigentes alcanzó los 89.404 en todo el país, lo que representó un crecimiento de 1,38% frente a marzo de 2025. En este escenario Montevideo se mantiene como el principal centro del mercado de alquileres, con 67.859 contratos vigentes en la capital en marzo, con una suba interanual de 0,54%.Detrás de Montevideo se ubicaron Canelones, con el 11,80% de los contratos vigentes, seguido por San José (2,17%), Maldonado (1,68%), Paysandú (1,36%) y Colonia (1,35%).