Viviendas en pozo lideran la demanda en el mercado inmobiliario uruguayo: interés supera la oferta y precios pueden ser hasta US$ 45.000 más bajos

Los datos del sector inmobiliario uruguayo en el último semestre de 2025 muestran una marcada preferencia por la compra de unidades en etapas iniciales de construcción , con una demanda que volvió a superar ampliamente a la oferta .

En ese período, las unidades en pozo concentraron el 45% de la demanda, pese a representar 32% de la oferta, según el último informe publicado por Mercado Libre.

En contraste, las unidades en construcción y terminadas presentaron en 2025 una mayor presencia relativa del lado de la oferta (35% y 30%, respectivamente), que del lado de la demanda (ambas con 28%), lo que refuerza la preferencia de los compradores por ingresar a los desarrollos desde sus primeras etapas.

Comprar en pozo implica adquirir una unidad cuando el proyecto todavía está en su fase inicial de construcción o incluso antes de comenzar la obra , y aunque puede implicar más riesgo en algunos mercados, suele permitir acceder a precios más bajos, mayor flexibilidad de pago y potencial valorización a medida que avanza la construcción .

De esta manera, los compradores se vuelcan a estas opciones que pueden costar hasta US$ 45.000 menos en algunos barrios como Prado, US$ 27.000 en Carrasco y US$ 18.000 en La Blanqueada.

La tendencia se mantiene en línea con lo que ocurría en el mismo período de 2024, cuando la mayor parte de la demanda (60%) también se concentraba en unidades en pozo.

Cómo cambian los precios según cada etapa en los diferentes barrios

La diferencia entre comprar una unidad en pozo y hacerlo una vez terminada varía según el barrio. La brecha más significativa, según el informe, se observa en Prado, donde el precio pasa de US$ 104.350 en pozo a US$ 149.500 terminado, lo que implica una diferencia de US$ 45.150.

El precio promedio del metro cuadrado (m2) para venta de apartamentos en Montevideo es de U$S 3.016.

Le sigue Carrasco, con una suba de US$ 27.341, al pasar de US$ 104.263 a US$ 131.604. También se destaca La Blanqueada, con un aumento de US$ 18.450 (de US$ 105.000 a US$ 123.450). En Barrio Sur, la diferencia es de US$ 12.568 (de US$ 165.000 a US$ 177.568), mientras que en Pocitos alcanza US$ 11.802 (de US$ 123.790 a US$ 135.592).

Más atrás aparecen Punta Carretas, con una brecha de US$ 9.840 (de US$ 125.353 a US$ 135.193), Parque Batlle, con US$ 8.300 (de US$ 106.200 a US$ 114.500), y Cordón, con US$ 8.050 (de US$ 131.200 a US$ 139.250).

En Parque Rodó, la diferencia alcanza US$ 6.700 (de US$ 105.300 a US$ 112.000), mientras que en Buceo es de US$ 4.500 (de US$ 145.000 a US$ 149.500). La menor brecha se registra en Palermo, donde el precio sube US$ 1.300, al pasar de US$ 100.900 en pozo a US$ 102.200 terminado.

La oferta y demanda a nivel geográfico de los proyectos inmobiliarios

Los datos muestran que Cordón lidera tanto la oferta como la demanda de proyectos inmobiliarios en Montevideo. Según los anuncios del segundo semestre de 2025, concentra 15% de la oferta y 16% de los contactos, lo que confirma su posición como uno de los principales polos de desarrollo y búsqueda de vivienda.

Detrás aparecen Centro y La Blanqueada, cada uno con 10% de la oferta, aunque en demanda el Centro también alcanza 10%, mientras que La Blanqueada registra 9%, en línea con Carrasco, que tiene 9% tanto en oferta como en demanda.

Construccion, vivienda promovida, edificios, apartamentos, grua

En un segundo grupo se ubican Punta Carretas y Pocitos, con 8% y 7% de la oferta respectivamente, mientras que ambos concentran 7% de la demanda, lo que muestra un mercado relativamente equilibrado. Más abajo aparece Parque Batlle, con 5% de la oferta y 4% de la demanda, y Tres Cruces, que tiene 5% de la oferta pero no figura entre los barrios con mayor proporción de contactos.

En tanto, Buceo y Barrio Sur concentran 4% de la oferta, aunque en demanda Barrio Sur alcanza 5%, lo que sugiere un interés algo mayor en relación con la cantidad de proyectos disponibles. Finalmente, Palermo aparece entre los barrios con 4% de la demanda, pese a no figurar entre los de mayor oferta, indicando un nivel de búsqueda relativamente superior a la disponibilidad de proyectos.

En Canelones, por su parte, Parque Miramar y Barra de Carrasco están muy por encima de los otros barrios, tanto en lo que respecta a oferta como demanda de viviendas en sus diferentes etapas de construcción.

Punta del Este es el balneario con más proyectos inmobiliarios en el departamento fernandino. Le sigue Punta Ballena y luego la ciudad de Maldonado.