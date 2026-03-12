Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

De un proyecto que comenzó como un sueño a referente del turismo de alta gama: The Grand Hotel celebra una década en Punta del Este

En la ocasión el gerente general de la compañía subrayó el crecimiento sostenido del destino y lo calificó como “mucho más dinámico, cosmopolita y abierto a familias de todos lados”

12 de marzo 2026 - 14:30hs
The Grand Hotel Punta del Este se vistió de gala para recibir a un importante número de invitados en el marco de El Remolino, la celebración de cierre de temporada que este año coincidió con la conmemoración de una década de trayectoria del establecimiento. La instancia reunió a autoridades nacionales y departamentales, representantes del sector turístico, empresarios, huéspedes, colaboradores y destacadas figuras del espectáculo de Uruguay y Argentina.

En la ocasión, Ian Arlyn, director ejecutivo de la compañía y el gerente general del hotel, Gabriel Guerra repasaron el camino recorrido desde la apertura y destacaron el crecimiento de Maldonado como destino.

Fundado por el empresario Jimmy Shasha, el proyecto “comenzó como un sueño que logró consolidarse”, señalaron.

“Diez años en una empresa parece poco tiempo. Sin embargo, es muchísimo tiempo.Mucho tiempo de decisiones, de estrategias, de aciertos, de errores y de jornadas interminables”, repasó Guerra.

Además, el ejecutivo destacó que el aniversario representa a su vez una oportunidad para reflexionar y detenerse a mirar la trayectoria,

En su intervención también subrayó el crecimiento sostenido del destino Punta del Este y lo calificó como “mucho más dinámico, cosmopolita y abierto a familias de todos lados”.

Finalmente el evento, que contó con show musicales a cargo de Luciano Supervielle y Florencia Núñez, tuvo como cierre un show exclusivo de No Te Va Gustar.

“La celebración de El Remolino no solo marcó el cierre de una temporada exitosa, sino que también reafirmó el posicionamiento de The Grand Hotel Punta del Este como uno de los referentes del turismo de alta gama en la región, tras más de diez años de crecimiento, profesionalismo y compromiso con la excelencia”, dijeron desde la empresa.

