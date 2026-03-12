"No te sorprenda jugar el Mundial": los dos delanteros uruguayos que destacan en México, uno habitual de Bielsa y otro que podría ser una novedad en la celeste

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo avanza y los atacantes uruguayos Brian Rodríguez y Gabriel Fernández , protagonistas en México con América y Cruz Azul, han tocado la puerta de Marcelo Bielsa , el seleccionador celeste, buscando ganarse la ansiada convocatoria.

Con su buen momento en el Clausura mexicano, "El Rayito" Rodríguez y "El Toro" Fernández encendieron expectativas de integrar la selección uruguaya rumbo al Mundial.

Este fin de semana se jugará la undécima fecha del torneo mexicano, y Gabriel Fernández tendrá una nueva oportunidad de mostrarse cuando el líder Cruz Azul visite a los Pumas, que pelean por clasificar a las finales.

Por su lado, Brian Rodríguez y el América enfrentarán al modesto Mazatlán con la obligación de vencerlo para mantenerse en zona de clasificación.

Rayito de energía

Situado como extremo, Brian Rodríguez fue pieza clave en el tricampeonato que el América hilvanó en los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

20260308 Brian Rodríguez celebró un nuevo gol para América de México Brian Rodríguez celebró un nuevo gol para América de México

Si bien las Águilas han perdido consistencia y han tenido un irregular Clausura 2026 con baja contundencia y dolorosas derrotas, "Rayito" Rodríguez mantiene buenas notas en el equipo dirigido por el brasileño André Jardine.

El vertiginoso atacante originario de Rivera es el mejor anotador americanista en el torneo con tres goles.

El más reciente lo hizo el fin de semana pasado al conducir un largo contragolpe para la victoria de 2-1 sobre el Querétaro, partido en el que también dio la asistencia para el gol del triunfo.

"Hablar de Brian es innecesario, la liga ya lo conoce, es un jugador potente, desequilibrante, que tiene un poder de remate impresionante con las dos piernas, te agrega en pelota parada y en las bandas", apuntó Jardine.

Rodríguez llegó al América en 2022 y tiene contrato hasta 2029, pero la prensa mexicana ha revelado que la intención del club es venderlo después de la Copa del Mundo.

20250904 Uruguay's forward #07 Rodrigo Aguirre (unseen) celebrates with Uruguay's midfielders #11 Facundo Pellistri, #10 Giorgian de Arrascaeta, and defender #18 Brian Rodríguez after scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup South Amer Facundo Pellistri, Giorgian de Arrascaeta y Brian Rodríguez Foto: Eitan Abramovich / AFP

"Tenemos un par de ofertas por él", reconoció Jardine, quien valora de manera especial al uruguayo. "No tiene suplente, como él no hay o hay muy pocos en la liga, no podemos perderlo aún".

Rodríguez debutó en la selección uruguaya en 2019, y aunque participó en la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022 no logró subirse a la convocatoria definitiva.

En el proceso hacia el Mundial de 2026 ha recibido llamados frecuentes de Bielsa a la celeste.

"Hemos hablado mucho con Marcelo que podíamos optar por otra posición, que no es habitual, pero me gusta mucho jugar como interior", comentó el Rayito en junio de 2024 luego de un partido amistoso contra México en el que jugó como mediapunta y dio un pase para gol en el triunfo de 4-0.

20240623 Brian Rodríguez, Ronald Araujo y Darwin Núñez escuchan a Federico Valverde en el hotel de la selección de Uruguay en esta Copa América 2024 Brian Rodríguez, Ronald Araujo y Darwin Núñez escuchan a Federico Valverde en el hotel de la selección de Uruguay en esta Copa América 2024 FOTO: @Uruguay

Para la próxima fecha FIFA de marzo, Uruguay enfrentará a Inglaterra, el viernes 27, y a Argelia, el martes 31. Brian Rodríguez fue incluido en una lista preliminar de 35 futbolistas para esos compromisos en Europa.

El Toro sería una sorpresa

En noviembre de 2025 cuando Uruguay y México igualaron 0-0 en otro amistoso, Bielsa declaró que difícilmente llamaría a jugadores que no hubiera convocado a lo largo de su proceso, que comenzó en 2023.

Cruz Azul's Uruguayan forward #21 Gabriel Fernandez celebrates scoring the team's second goal during the Liga MX Clausura football match between Cruz Azul and Pachuca at the Olimpico Universitario stadium in Mexico City on February 8, 2025. ALFREDO ESTREL Gabriel Fernández en Cruz Azul

Sin embargo, desde México el argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul, sugirió de manera pública a Bielsa que llame a Gabriel Fernández.

"Con todo el respeto que me merece Bielsa como seleccionador, para mí Gabriel es hoy por hoy, sin duda, uno de los mejores centros delanteros de Uruguay", consideró Larcamón.

Fernández lleva cinco torneos con el Cruz Azul, los dos más recientes bajo el mando de Larcamón, quien ofreció un análisis del delantero el fin de semana pasado, tras le gol que anotó en el triunfo de 3-0 sobre Atlético San Luis.

"El Toro es un espectáculo, un jugador integral, con refinamiento técnico, una potencia descomunal, potencia en los primeros metros y velocidad final, jerarquía para definir con ambas piernas y remate de cabeza; responde, repliega, sostiene presiones y presiona tras pérdida", detalló Larcamón.

Luka Romero y Gabriel Fernández en Cruz Azul Luka Romero y Gabriel Fernández en Cruz Azul

El atacante nacido en Montevideo no tiene historial con la selección uruguaya, pero desde su llegada al balompié mexicano ha tenido una evolución con clubes de menor a mayor jerarquía: de Juárez pasó a Pumas y luego llegó a Cruz Azul.

Aunque Bielsa pasó de largo al "Toro" en su nómina preliminar para los partidos ante Inglaterra y Argelia, Larcamón considera que Gabriel Fernández puede colarse a la nómina mundialista de la Celeste.

"Se lo dije al Toro: 'No te sorprenda jugar el Mundial'", reveló Larcamón.

