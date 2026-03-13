Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol venció a Defensor Sporting y se consolida en la punta de la Liguilla, y Malvín derrotó al escolta Hebraica

Santiago Véscovi fue una de las figuras de Peñarol contra Defensor Sporting

Peñarol venció 88-80 a Defensor Sporting este jueves por la noche en el Palacio Peñarol y se consolidó en el primer lugar de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , en una jornada que también contó con la victoria de Malvín sobre el escolta Hebraica Macabi.

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Tras un primer tiempo igualado que culminó con un parcial de 45-43 para Defensor -que llegó a sacar ocho de ventaja a mitad del segundo cuarto-, Peñarol empató el partido a 63 al final del tercer corto y se llevó el encuentro con un gran último chico en el que superó a su rival 25-17, con un Santiago Véscovi encendido.

El uruguayo puso 9 de sus 14 puntos en los últimos diez minutos del encuentro, sumados a sus 8 rebotes y 3 asistencias. Nicola Pomoli fue el máximo anotador carbonero con 20 puntos , y Skyler Hogan otra de las figuras con 16 tantos y 10 rebotes . Facundo Terra, con 23 unidades, 6 rebotes y 4 asistencias , destacó en el violeta.

Peñarol alcanzó los 42 puntos con su victoria y se afianza en la punta de la Liguilla , a tres puntos de Hebraica Macabi. Defensor, en tanto, está cuarto con 36 puntos, pero sus perseguidores Aguada y Nacional deben uno y dos partidos respectivamente.

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Malvín venció a Hebraica y está tercero

HDQZdEqWIAAy25H Foto: Malvín

En el otro partido de este jueves, Malvín superó de local 90-76 a Hebraica Macabi y alcanzó el tercer lugar de la Liguilla.

El playero pisó fuerte de arranque con un parcial de 26-17 en el primer cuarto, pero Hebraica achicó la distancia a tres puntos al final de la primera mitad con un 23-17 a su favor en el segundo corto.

En el tercer cuarto el locatario decantó el partido a su favor con un contundente 33-9, que le dio demasiada diferencia y dejó en la nada la levantada final de Hebraica, que puso un parcial de 27-14 en el último chico.

Joshua Webster aportó 18 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias para Malvín. Myke Henry fue el destacado de Hebraica, con 21 tantos y 13 rebotes.

Hebraica tiene 39 puntos y continúa como escolta de Peñarol, pero ahora a tres unidades de distancia. Malvín escaló al tercer lugar de la tabla con 36 puntos, mismas unidades que Defensor pero con un partido menos.

Se juega la tercera fecha del Reclasificatorio

Este viernes se disputarán los tres partidos correspondientes a la tercera fecha del Reclasificatorio, que da dos lugares a los playoffs y define los dos descensos al Metro.

A las 20:15 se jugarán dos encuentros en simultáneo: Urunday Universitario recibirá a Welcome y Biguá hará de local contra Cordón.

A las 21:15 comenzará el encuentro entre Unión Atlética y Goes, en el gimnasio de los de Nuevo Malvín.

Así está la tabla de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA Peñarol* 42 24 20 4 2.101 1.777 Hebraica Macabi 39 24 15 9 2.026 1.975 Malvín* 36 23 15 8 1.889 1.855 Defensor Sporting 36 24 12 12 2.069 2.049 Aguada** 35 23 16 7 2.108 1.984 Nacional* 34 22 14 8 2.031 1.828

*Sufrieron la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cuatro puntos

La tabla del Reclasificatorio

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA Biguá 37 24 13 11 2.114 2.107 Urunday Universitario 32 23 9 14 2.035 1.983 Unión Atlética** 31 24 12 12 1.998 1.989 Goes 30 23 7 16 1.891 2..047 Welcome 28 24 4 20 1.941 2.284 Cordón* 26 24 4 20 1.941 2.266

*Sufrió la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cinco puntos por los incidentes ante Malvín