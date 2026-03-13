Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol venció a Defensor Sporting y se consolida en la punta de la Liguilla, y Malvín derrotó al escolta Hebraica
Este viernes se jugarán tres partidos correspondientes a la tercera fecha del Reclasificatorio, en el que Unión Atlética comenzó con la quita de cinco puntos
13 de marzo 2026 - 11:51hs
Santiago Véscovi fue una de las figuras de Peñarol contra Defensor Sporting
Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Peñarol venció 88-80 a Defensor Sporting este jueves por la noche en el Palacio Peñarol y se consolidó en el primer lugar de la Liguilla de laLiga Uruguaya de Básquetbol (LUB), en una jornada que también contó con la victoria de Malvín sobre el escolta Hebraica Macabi.
Tras un primer tiempo igualado que culminó con un parcial de 45-43para Defensor -que llegó a sacar ocho de ventaja a mitad del segundo cuarto-, Peñarol empató el partido a 63 al final del tercer corto y se llevó el encuentro con un gran último chico en el que superó a su rival 25-17, con un Santiago Véscovi encendido.
El uruguayo puso 9 de sus 14 puntos en los últimos diez minutos del encuentro, sumados a sus 8 rebotes y 3 asistencias.Nicola Pomoli fue el máximo anotador carbonero con 20 puntos, y Skyler Hogan otra de las figuras con 16 tantos y 10 rebotes. Facundo Terra, con 23 unidades, 6 rebotes y 4 asistencias, destacó en el violeta.
Peñarol alcanzó los 42 puntos con su victoria y se afianza en la punta de la Liguilla, a tres puntos de Hebraica Macabi. Defensor, en tanto, está cuarto con 36 puntos, pero sus perseguidores Aguada y Nacional deben uno y dos partidos respectivamente.
En el otro partido de este jueves, Malvín superó de local 90-76 a Hebraica Macabi y alcanzó el tercer lugar de la Liguilla.
El playero pisó fuerte de arranque con un parcial de 26-17 en el primer cuarto, pero Hebraica achicó la distancia a tres puntos al final de la primera mitad con un 23-17 a su favor en el segundo corto.
En el tercer cuarto el locatario decantó el partido a su favor con un contundente 33-9, que le dio demasiada diferencia y dejó en la nada la levantada final de Hebraica, que puso un parcial de 27-14 en el último chico.
Joshua Webster aportó 18 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias para Malvín. Myke Henry fue el destacado de Hebraica, con 21 tantos y 13 rebotes.
Hebraica tiene 39 puntos y continúa como escolta de Peñarol, pero ahora a tres unidades de distancia. Malvín escaló al tercer lugar de la tabla con 36 puntos, mismas unidades que Defensor pero con un partido menos.
Se juega la tercera fecha del Reclasificatorio
Este viernes se disputarán los tres partidos correspondientes a la tercera fecha del Reclasificatorio, que da dos lugares a los playoffs y define los dos descensos al Metro.
A las 20:15 se jugarán dos encuentros en simultáneo: Urunday Universitario recibirá a Welcome y Biguá hará de local contra Cordón.
A las 21:15 comenzará el encuentro entre Unión Atlética y Goes, en el gimnasio de los de Nuevo Malvín.
Así está la tabla de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol
EQUIPO
PUNTOS
PARTIDOS
GANADOS
PERDIDOS
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
Peñarol*
42
24
20
4
2.101
1.777
Hebraica Macabi
39
24
15
9
2.026
1.975
Malvín*
36
23
15
8
1.889
1.855
Defensor Sporting
36
24
12
12
2.069
2.049
Aguada**
35
23
16
7
2.108
1.984
Nacional*
34
22
14
8
2.031
1.828
*Sufrieron la quita de dos puntos
**Sufrió la quita de cuatro puntos
La tabla del Reclasificatorio
EQUIPO
PUNTOS
PARTIDOS
GANADOS
PERDIDOS
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
Biguá
37
24
13
11
2.114
2.107
Urunday Universitario
32
23
9
14
2.035
1.983
Unión Atlética**
31
24
12
12
1.998
1.989
Goes
30
23
7
16
1.891
2..047
Welcome
28
24
4
20
1.941
2.284
Cordón*
26
24
4
20
1.941
2.266
*Sufrió la quita de dos puntos
**Sufrió la quita de cinco puntos por los incidentes ante Malvín