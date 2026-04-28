El fin del bipartidismo entre Nacional y Peñarol: los clubes chicos que le robaron la corona a los grandes en una doble crisis casi sin historia

El fútbol uruguayo atraviesa un cambio de paradigma que las vitrinas de los clubes grandes no logran asimilar. Hubo un tiempo donde el Torneo Apertura era el jardín de juegos de Nacional y Peñarol, una etapa para marcar territorio y asegurar finales.

Sin embargo, los últimos siete años de torneos iniciales cuenta una historia muy distinta: una de irregularidad, puntos perdidos y una alarmante incapacidad para imponer condiciones frente a los equipos denominados chicos.

Desde hace siete temporadas, el Torneo Apertura dejó de ser un asunto de dos. Si se repasa los campeones, el balance es demoledor para la historia de los clubes tradicionales.

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Peñarol apenas logró rescatar dos títulos en este periodo, mientras que Nacional se fue en blanco, no ganó ninguno, viendo cómo la copa se paseaba por barrios y departamentos ajenos.

La hegemonía se desplazó hacia el Prado, el Cerrito de la Victoria y el interior.

Posiciones finales Apertura 2020

Club Puntos Rentistas 28 Nacional 28 Montevideo City Torque 25 Peñarol 24

Liverpool se alzó con dos títulos, demostrando un proyecto deportivo sólido que los grandes no pudieron contrarrestar. Pero la crisis se profundiza cuando se ven nombres como Rentistas, Plaza Colonia y, más recientemente, el sorprendente Racing, levantando el trofeo que obtuvo este domingo, la semana que viene.

Esta dispersión del éxito no es casualidad; es el reflejo de dos gigantes que parecen "rifar" el primer torneo del año.

Posiciones finales Apertura 2021

Club Puntos Plaza Colonia 36 Nacional 29 Peñarol 28

Números que desnudan la paridad

Al observar la sumatoria de puntos en estos siete años, la paridad entre los grandes es casi absoluta, pero en la mediocridad comparativa: Peñarol acumuló 203 unidades frente a las 198 de Nacional.

Si bien los aurinegros sacan ventaja por esos dos títulos conseguidos, la brecha de apenas 5 puntos en siete años demuestra que ninguno logró despegarse del otro, ni del resto del pelotón.

Posiciones finales Apertura 2022

Club Puntos Liverpool 32 Nacional 28 Deportivo Maldonado 27 Boston River 27 Peñarol 26

Parece haber una aceptación tácita de que el Torneo Apertura es un torneo de "relleno" o, en el mejor de los casos, un mal necesario.

Ambos parecen confiar en que el resto del año les dará revancha en la Tabla Anual o en el Torneo Clausura para llegar a la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Sin embargo, esta estrategia de "especulación" está desgastando su prestigio y dándole alas a los equipos menores, que ya no entran a la cancha respetando el escudo, sino siendo "irrespetuosos".

Posiciones finales Apertura 2023

Club Puntos Peñarol 34 Nacional 29

Un 2026 para el olvido (o el asombro)

El actual Torneo Apertura 2026, que aún transcurre, es la culminación de esta decadencia estadística. Con 13 fechas disputadas, los rendimientos son pobrísimos para lo que exige la historia. Peñarol apenas ostenta un 59% de los puntos en disputa, mientras que Nacional cae a un bajísimo 48,7%.

Para encontrar un antecedente similar, hay que hurgar en los libros de historia: solo una vez se había dado que, tras 13 partidos, uno tuviera menos del 60% y el otro menos del 50% (aquella ocasión con Peñarol al 41% y Nacional al 51%). El dato de las derrotas es el que describe la pobreza de ambos en este torneo: Nacional suma seis caídas y Peñarol cuatro.

Posiciones finales Apertura 2024

Club Puntos Peñarol 41 Nacional 34

Este escenario solo tiene un espejo lejano: el Apertura 2013. En aquel entonces, ambos equipos terminaron con al menos cinco derrotas en 15 fechas. ¿El resultado? Los dos torneos de ese año terminaron en manos de chicos: Danubio y Wanderers.

Posiciones finales Apertura 2025

Club Puntos Liverpool 32 Nacional 31 Juventud de Las Piedras 30 Peñarol 27

El momento crucial de lo que queda del año

¿Es una crisis real o una estrategia de ahorro de energía para el cierre del año? Lo cierto es que Nacional y Peñarol están permitiendo que el fútbol uruguayo se vuelva más democrático a la fuerza.

Mientras los grandes se miran de reojo para ver quién pierde menos, clubes como Racing y Liverpool (en su momento) aprovechan la confusión para escribir sus nombres en el palmarés.

Si la tendencia sigue, el término "grande" pronto quedará reservado únicamente para la historia y no para el presente del Torneo Apertura.

Posiciones hasta ahora del Apertura 2026

Nacional quedó octavo luego del agónico triunfo de Defensor Sporting sobre Progreso.