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Mundial 2026: encuentran un cadáver frente al estadio donde entrena la selección de Irán

Tijuana es considerada una de las ciudades más violentas del país. De acuerdo con estadísticas oficiales, registró más de 1200 homicidios durante 2025.

13 de junio de 2026 9:34 hs
Foto: AFP

Foto: AFP

La previa del Mundial 2026 quedó marcada el viernes por un hecho inesperado: las autoridades mexicanas encontraron un cadáver en avanzado estado de descomposición frente al centro de entrenamiento de la selección de Irán, que se encuentra concentrada en la ciudad de Tijuana.

El cuerpo fue hallado dentro de una camioneta estacionada en un supermercado ubicado frente al Estadio Caliente, recinto utilizado por el conjunto asiático para sus prácticas durante la Copa del Mundo FIFA. Según reportes de la agencia AFP, el vehículo permanecía en el lugar desde hacía varios días y fueron vecinos quienes alertaron sobre olores provenientes de su interior.

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La Fiscalía de Tijuana que una patrulla descubrió el carro, y al inspeccionarlo constató en la parte trasera de la cajuela una persona envuelta en una bolsa negra, con huella de violencia.

¿Cómo fue el hallazgo del cadáver frente al centro de entrenamiento de Irán?

Tras recibir el aviso, efectivos policiales y peritos forenses acudieron al lugar y encontraron un cuerpo en estado de descomposición. Medios mexicanos señalaron que el cadáver presentaba indicios de violencia, aunque las investigaciones continúan y todavía no se confirmó oficialmente la identidad de la víctima.

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La zona fue acordonada durante varias horas mientras se realizaban las tareas periciales y el retiro del vehículo.

Las autoridades abrieron una investigación para determinar las circunstancias de la muerte y reconstruir los movimientos previos al hallazgo.

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El hallazgo se produjo mientras el seleccionado iraní se preparaba para continuar con sus entrenamientos de cara a su participación en el Mundial 2026.

La delegación permaneció en su concentración y las actividades deportivas siguieron con normalidad, aunque el hecho generó sorpresa entre los aficionados y la prensa que se encontraban en las inmediaciones del estadio.

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El caso volvió a poner el foco sobre la seguridad en torno a las sedes mundialistas de México, uno de los tres países organizadores de la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá.

En ese contexto, Tijuana es considerada una de las ciudades más violentas del país. De acuerdo con estadísticas oficiales, registró más de 1200 homicidios durante 2025.

Un convoy de la Guardia Nacional fuertemente armado escolta al ómnibus que transporta a la selección de Irán del hotel al estadio y viceversa, un recorrido que toma un minuto.

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