Jorge Giordano espera que Araujo y De Arrascaeta lleguen al partido contra España, elogió a Bielsa y criticó las pausas de hidratación del Mundial 2026

El director de Selecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), Jorge Giordano , aseguró que la selección uruguaya espera que Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta lleguen al partido con España , el tercero de la fase de grupos del Mundial 2026 , elogió a Marcelo Bielsa y criticó las pausas de hidratación que habrá en todos los partidos del torneo.

En una rueda de prensa realizada en la concentración de Uruguay en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen, donde estuvo Referí, Giordano fue consultado sobre la situación sanitaria de De Arrascaeta y Araujo , los dos jugadores lesionados del plantel.

“El deseo es que estuvieran para el partido con España, y la evolución de ellos es muy buena . Obviamente que hay una opinión clínica y médica que va a ser la que valide si están o no”, explicó Giordano, que luego remarcó que la selección tiene “la expectativa y ellos también de estar con España”.

Por otra parte, Giordano indicó que José María Giménez ya está a la orden para el debut de la celeste ante Arabia Saudita del próximo lunes, luego que un cuadro de gripe y llagas no le permitiera entrenar con normalidad en los primeros dos días de entrenamientos de Uruguay . El miércoles solo hizo bicicleta y ayer trabajos diferenciados , pero hoy ya entrenó a la par de sus compañeros .

El entrenamiento diferenciado de Giorgian de Arrascaeta en la primera práctica de Uruguay en México

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En cuanto a Matías Viña y Joaquín Piquerez, que llegaron con lo justo por sus respectivas lesiones, marcó que ambos estarán a la orden para el debut, al igual que Federico Valverde, que en el primer entrenamiento solo hizo un “regenerativo” en bicicleta.

Giordano también valoró que Darwin Núñez, que no juega un partido desde febrero, está “muy bien, entrenando muy bien” y espera que lo confirme “en el partido” ante Arabia.

20260526 Darwin Núñez entrenó nuevamente con la selección uruguaya que se prepara para el Mundial 2026 Darwin Núñez entrenó nuevamente con la selección uruguaya que se prepara para el Mundial 2026

Al director de Selecciones le consultaron qué opinaba del “doble nueve” que Núñez conformaría con Federico Viñas en el debut mundialista, y respondió: “En caso de esa confirmación, yo creo que Darwin es un delantero con mucha movilidad, muy rápido, con movimientos muy interesantes y Viñas un jugador profundo con gol, potente, con juego aéreo”.

De Manuel Ugarte, otro de los jugadores que tuvo pocos minutos en la temporada y al igual que Darwin se perfila a ser titular, aseguró que “fue sustituyendo con los entrenamientos los minutos que no tuvo y hoy se lo nota muy bien”.

La concentración y la importancia del descanso

Cuando le preguntaron sobre su parecer del complejo Mayakoba en el que se hospeda la celeste, Giordano valoró que visitaron el lugar “en más de una oportunidad” antes del Mundial, y hasta ahora “se viene cumpliendo” lo que imaginaron. En especial, destacó que los tiene conformes concentrar “en un lugar donde la cancha está en el lugar”.

También puntualizó que “los jugadores están en un lugar que tienen todas las comodidades y han disfrutado de instalaciones, y se los ha podido ver distendidos". “Yo creo que han disfrutado y también han dado una devolución de aceptación del lugar”, agregó.

El jerarca fue consultado por Referí sobre cómo se reemplazó en la preparación la falta de partidos amistosos antes del Mundial, y respondió que “lo primero que hay que preguntar es si este equipo necesitaba un partido de alta exigencia”.

Hotel Fairmont Mayakoba selección uruguaya Mundial 2026 2

“Capaz que (el equipo) precisaba un poco más descansar y entrenar que jugar partido de alta competencia. Y obviamente que los métodos de entrenamiento sustituyen la competencia y son medibles”, expresó.

En ese sentido, destacó luego que las mediciones físicas de los jugadores en estos días de entrenamiento en México han sido “buenas”, y destacó que “no hay doble turno, se prioriza el sueño porque se prioriza el descanso, y se entrena a la tarde”.

“Los entrenamientos, si bien hay algunos que son muy exigentes, también hay entrenamientos de recuperación. Es decir, hay un método muy preparado y que obviamente incluye también el clima”, añadió.

Las críticas a la pausa de rehidratación y el elogio a Marcelo Bielsa

Jorge Giordano y Marcelo Bielsa en Liverpool vs Nacional Jorge Giordano y Marcelo Bielsa mirando un partido entre Liverpool y Nacional

Giordano también habló de las nuevas pausas de hidratación en el Mundial, que paran el juego tres minutos cada tiempo. En el arranque de su respuesta el director fue tajante, y marcó que la variante “cambió el fútbol”, y declaró que se deben “planificar” esas pausas ya que “la intervención del cuerpo técnico es fundamental”.

El director de Selecciones contó que en distintas instancias técnicas de FIFA plantearon su discrepancia con este cambio, y admitió que le cuesta adaptarse a esa modificación.

Tampoco olvidó los motivos económicos de la medida: “Usted cuando vio el partido ayer (en la pausa) vio una pauta publicitaria. Cuando uno plantea discrepancia seguramente los organizadores dicen ‘bueno, está bien, pero los premios y los gastos que se originan salen de algún lado’. Es difícil coincidir la parte técnica con lo logístico, con lo que es el espectáculo. Pero bueno, la FIFA dispone de una reglamentación y hay que cumplirla”.

Por útlimo, Referí le preguntó a Giordano qué opinaba de que Bielsa lo calificara como un “jefe inigualable” en el AUF Summit de mayo, y si lo extrañará cuando deje de ser el DT de la selección luego del Mundial.

Giordano afirmó que para él Bielsa “es un gran compañero de trabajo, sobre todo una persona íntegra, honesta, que le ha dado mucho a la estructura del fútbol uruguayo”. “Jefe no, eso no, somos compañeros de trabajo”, sentenció.