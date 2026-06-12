¿El último Mundial? El apocalíptico pronóstico de The Economist que apunta a Trump y la FIFA

La cooperación internacional se encuentra bajo amenaza por el auge del nacionalismo, y las instituciones globales pierden credibilidad a un ritmo alarmante. Ante este escenario, un reciente artículo de opinión publicado por la prestigiosa revista británica The Economist plantea una pregunta tan radical como inquietante : ¿podría ser el de 2026 el último Mundial que presenciemos tal como lo conocemos?

El análisis, firmado por los creadores del popular podcast Soccernomics (el economista Stefan Szymanski y el periodista Ashish Malhotra), sostiene que la combinación de la renovada belicosidad de Estados Unidos y la disfuncionalidad crónica de la matriz del fútbol mundial conforma una auténtica bomba de tiempo.

Históricamente, explica el artículo, el torneo prosperó por ser un vehículo excepcional para las agendas de los gobiernos de turno. Esto abarca desde casos oscuros como la Italia de Mussolini en 1934 o la Argentina dictatorial de 1978, hasta fines más benignos como la promoción del multiculturalismo en Francia 1998. No obstante, hemos entrado en una fase global mucho más turbulenta. La inminente cita en Norteamérica marca el tercer Mundial consecutivo envuelto en llamados al boicot por violaciones a los derechos humanos o conflictos geopolíticos, tras las experiencias de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Los autores bautizan sin tapujos a este evento como "el Mundial de Trump" y detallan sus particularidades completamente inéditas: es la primera vez que un país anfitrión está inmerso en una guerra calificada de "ilegal" con una nación participante; la primera vez que ciudadanos de cuatro países clasificados sufren una prohibición de viaje impuesta por el país sede; y la primera vez que el líder local amenaza abiertamente con anexar a un coanfitrión y rompe acuerdos comerciales con el otro. Esto, sumado a las severas políticas migratorias y a los precios exorbitantes de las entradas, está desincentivando a los hinchas extranjeros.

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Pero el peligro externo no es el único factor. The Economist advierte que internamente "la familia de la FIFA" enfrenta divisiones que podrían volverse irremediables. Existe una evidente guerra fría entre Europa (representada por la UEFA, dueña del poder económico y deportivo) y la dirigencia global del fútbol. El ente presidido por Gianni Infantino parece enfocado en minar a la UEFA para arrebatarle ingresos —como quedó en evidencia con la creación del masivo Mundial de Clubes— mientras su presidente mira cada vez más lejos de Europa e instala sus oficinas en Miami.

Para ilustrar la fragilidad del sistema, los expertos proponen un escenario hipotético y escalofriante: una aficionada española es detenida al ingresar al estadio, enviada a un centro de detención migratoria (ICE), sufre maltratos y fallece por una afección no tratada. España exigiría sanciones inmediatas al comité estadounidense. Ante la negativa de una FIFA fuertemente ligada a Washington, España, apoyada por la UEFA y junto a sus socios para 2030 (Portugal y Marruecos), decidiría prohibir el ingreso de estadounidenses a la siguiente edición del torneo, desatando una incontrolable ola de boicots cruzados.

Aunque la situación pueda sonar extrema, el artículo recuerda que los Juegos Olímpicos casi colapsan en la Guerra Fría por los boicots sucesivos de 1976, 1980 y 1984. "Nada crece para siempre, y cuando el crecimiento se detiene, el declive suele seguir y puede ser rápido", alertan los especialistas.

Si bien reconocen que lo más probable es que el Mundial 2030 finalmente se dispute, la gran incógnita es en qué condiciones y cuántos países estarán dispuestos a participar. El pronóstico cierra de forma lapidaria respecto al futuro del deporte rey: "La FIFA se ha convertido en una farsa, y el telón debe caer eventualmente".