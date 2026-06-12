El bochorno de Sampaio: su fallido inglés al anunciar una roja en el Mundial 2026 y la explicación que había dado Larrionda sobre el miedo escénico

El árbitro brasileño Wilton Sampaio protagonizó un momento de tensión y confusión durante el encuentro entre Sudáfrica y México, al intentar explicar una tarjeta roja en inglés ante el micrófono del estadio. La dificultad del juez para comunicarse en el idioma universal del fútbol se convirtió en un fenómeno viral.

El incidente ocurrió tras la expulsión de Zwane, jugador sudafricano, en la derrota de su equipo 0-2 ante el local. Al momento de informar su decisión a los aficionados y a la transmisión oficial, Sampaio intentó utilizar el protocolo reglamentario de la FIFA que obliga a los árbitros a comunicar sus resoluciones en inglés. Sin embargo, su limitada fluidez impidió que el mensaje fuera comprendido por los presentes en el estadio ni por la audiencia televisiva.

La reacción de los jugadores en el terreno de juego, particularmente de Mudau, reflejó la incertidumbre colectiva ante la falta de claridad en el veredicto. Según reporta Marca, la dificultad de Sampaio fue interpretada como un "bochorno" en las coberturas internacionales, destacando la barrera idiomática en una instancia de máxima exposición global.

¡SE LE COMPLICÓ CON EL INGLÉS A SAMPAIO! Al árbitro brasileño le costó con el idioma para anunciar la expulsión a Zwane en Sudáfrica. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/p9B3n6DlzQ

El episodio puso en debate la preparación técnica y lingüística de los colegiados designados por la FIFA para la presente Copa del Mundo. La falta de una comunicación efectiva por parte del árbitro central eclipsó, por momentos, el análisis de la infracción sancionada.

El contraste con la estricta preparación previa de FIFA

El fallido anuncio de Sampaio contrasta fuertemente con las exigencias y la capacitación que la FIFA había delineado en la previa del torneo. Meses antes del Mundial, el uruguayo Jorge Larrionda, instructor del departamento de arbitraje de la FIFA, había detallado en entrevista con El Espectador Deportes cómo se había preparado a los jueces para este desafío comunicacional.

Embed - JORGE LARRIONDA Y EL ARBITRAJE URUGUAYO DE CARA A LA COPA DEL MUNDO | LA MAÑANA DEL FÚTBOL | 23/4/26

Larrionda había dejado en claro que el inglés "es un idioma obligatorio para el árbitro internacional" y que los jueces tenían la indicación específica de mejorar en ese aspecto. Para la FIFA, estandarizar los anuncios en inglés era fundamental al tratarse de un evento televisivo global, advirtiendo que dominar la comunicación en situaciones de revisión por el VAR "es de vital importancia".

“Hay otros idiomas oficiales en la FIFA por supuesto y, llegado el caso, también el árbitro tiene la libertad de expresarse de la manera que lo pueda hacer, que se sienta más cómodo para hacerlo... cada árbitro puede decirlo en el idioma que él considere. Pero nosotros entrenamos y preparamos a los árbitros para que hagan la comunicación en inglés. Porque sería muy difícil de otra manera, y aunque hayan jugando por ejemplo —el ejemplo que te dábamos— España o Uruguay, dos equipos de habla hispana, se comunica en inglés. Además es un evento masivo, es un evento que va por televisión, los espectadores también pueden ser de muchos lenguajes”.

La expectativa oficial era que los árbitros lograran dominar lo que Larrionda definió como el "escenario teatral". Para ello, la instrucción técnica apuntaba a utilizar un "lenguaje simple, no de regla", apelando a palabras básicas que tanto el público como los futbolistas pudieran comprender rápidamente. Además, el protocolo exigía un orden metódico para evitar que el clamor del estadio ahogara la explicación: el juez debía indicar primero al jugador involucrado, luego la infracción y dejar para el final la decisión.

Conscientes de la dificultad que implicaba "verbalizar" los fallos en público y sortear la barrera idiomática, los instructores asignaron tareas prácticas a los colegiados en la antesala de la Copa. Larrionda reveló que los jueces tenían la directiva de ensayar los anuncios en sus propios hogares: "Se tiene que parar en la tele frente a su casa y explicar 'señores, fue penal por esto, por esto, por esto', todo en inglés".

Sobre la preparación para hablar en público y el "miedo escénico”, Larrionda había dicho_"Sí, eso existe, hay un impacto que se nota y se trabaja. “Lo más fácil sería salir y decir 'Es penal'. Entonces eso el árbitro lo hace bien. Lo más difícil es explicar el motivo y eso es necesario. O sea, yo diría lo más difícil, lo que a veces complica la situación del árbitro, es la explicación, porque se apura mucho en la toma de decisión y si él anuncia la decisión antes de decir lo que vio... ya por ejemplo vas a dar 'es penal', ya explota el estadio y ya no se escucha incluso la explicación, aun cuando la dé bien. Entonces hay un protocolo para esto, que el árbitro debe primero indicar el jugador involucrado, qué infracción cometió y la decisión final".

“Creo que el árbitro no tiene el miedo escénico porque ya está acostumbrado a dirigir ante multitudes, pero eso de verbalizar ha generado alguna dificultad y los árbitros han tenido un largo tiempo para entrenar... Los árbitros tienen directiva específica de que, por más que no tenés digamos el escenario teatral de la comunicación, generar ante la pantalla de televisión en tu propia casa, ante tus propios partidos u otros partidos, el cómo2.

Sin embargo, el episodio de confusión generado por Wilton Sampaio dejó en evidencia que, a pesar de los ensayos solicitados por FIFA, la ejecución de ese protocolo comunicacional bajo la presión y las pulsaciones de una Copa del Mundo sigue siendo un enorme desafío para los árbitros sudamericanos.