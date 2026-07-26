Dani Olmo fue contundente con Roberto Ayala, ayudante de Lionel Scaloni, quien lo agredió tras la final del Mundial 2026: "No se arrepiente, falta a la verdad"

Las secuelas del choque entre España y Argentina en la final del Mundial 2026 siguen generando títulos. Tras las declaraciones de Roberto Ayala -integrante del cuerpo técnico albiceleste- justificando la durísima entrada que sufrió el atacante español como una simple acción del juego, Dani Olmo rompió el silencio para responder con dureza y desmontar el argumento del exfutbolista sudamericano.

Vale recordar que, tras haber perdido la final a manos de los españoles, Ayala le propinó un golpe de puño al futbolista rival.

Hace cuatro días, el propio ayudante de Lionel Scaloni salió a pedir disculpas por ese hecho y a decir que estaba "arrepentido".

En una entrevista otorgada al Diari de Terrassa que levantó el diario deportivo Marca, el internacional español se mostró contundente respecto al intento de amnistía pública por parte del asistente del técnico argentino: "No acepto una disculpa que falta a la verdad" , sentenció Olmo al ser consultado sobre el asunto.

El enigmático mensaje que publicó Darwin Núñez este domingo cuando está en juego su salida de Al-Hilal de Arabia Saudita y su pase a otro club

El actor de Hollywood ganador de un Oscar que se mostró con la camiseta de Peñarol en pleno set de su nueva película

Dani Olmo no acepta las disculpas

Dani Olmo, futbolista de Barcelona no dudó en arremeter contra la postura de Roberto Ayala.

"Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es queseguramente no se arrepiente", dijo el jugador español.

Y continuó: " "Está faltando a la verdad, porque no le dije nada, así que a mí no me hace falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo".

Para el jugador catalán, la gravedad del impacto y las imágenes del encuentro hablan por sí solas, dejando en evidencia que la contundencia empleada excedió los límites del reglamento.