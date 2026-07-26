Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Dani Olmo fue contundente con Roberto Ayala, ayudante de Lionel Scaloni, quien lo agredió tras la final del Mundial 2026: "No se arrepiente, falta a la verdad"

El argentino había dicho cuatro días atrás que se arrepentía por darle un golpe de puño al jugador de la selección de España

26 de julio de 2026 16:24 hs
La agresión de Roberto Fabián Ayala, asistente de Scaloni, a Dani Olmo

La agresión de Roberto Fabián Ayala, asistente de Scaloni, a Dani Olmo

Las secuelas del choque entre España y Argentina en la final del Mundial 2026 siguen generando títulos. Tras las declaraciones de Roberto Ayala -integrante del cuerpo técnico albiceleste- justificando la durísima entrada que sufrió el atacante español como una simple acción del juego, Dani Olmo rompió el silencio para responder con dureza y desmontar el argumento del exfutbolista sudamericano.

En una entrevista otorgada al Diari de Terrassa que levantó el diario deportivo Marca, el internacional español se mostró contundente respecto al intento de amnistía pública por parte del asistente del técnico argentino: "No acepto una disculpa que falta a la verdad", sentenció Olmo al ser consultado sobre el asunto.

El actor de Hollywood ganador de un Oscar que se mostró con la camiseta de Peñarol en pleno set de su nueva película

El enigmático mensaje que publicó Darwin Núñez este domingo cuando está en juego su salida de Al-Hilal de Arabia Saudita y su pase a otro club

Dani Olmo no acepta las disculpas

Dani Olmo, futbolista de Barcelona no dudó en arremeter contra la postura de Roberto Ayala.

"Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es queseguramente no se arrepiente", dijo el jugador español.

Y continuó: " "Está faltando a la verdad, porque no le dije nada, así que a mí no me hace falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo".

Para el jugador catalán, la gravedad del impacto y las imágenes del encuentro hablan por sí solas, dejando en evidencia que la contundencia empleada excedió los límites del reglamento.

Las más leídas

El impactante estado en el que quedó el uruguayo Emiliano Nielli tras la pelea con el argentino Guido Canetti en el BKFC del Antel Arena

El actor de Hollywood ganador de un Oscar que se mostró con la camiseta de Peñarol en pleno set de su nueva película

Gastón Tonga Reyno cumplió su sueño de pelear en Montevideo y lo hizo con una contundente victoria: así fue la gran velada de Bare Knuckle en un Antel Arena repleto

El inoxidable Luis Suárez le dio otra victoria a Inter Miami sin Lionel Messi y llegó a seis goles en los últimos tres partidos en la MLS; mirá el video

Temas

Dani Olmo Mundial 2026 Roberto Ayala Lionel Scaloni Argentina Selección Argentina España

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos