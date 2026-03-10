Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada comenzó la Liguilla con una victoria ante Peñarol, y Hebraica Macabi superó a Defensor Sporting

Santiago Pepo Vidal fue una de las figuras de Aguada

Aguada venció 86-80 a Peñarol de local en la primera fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , en una jornada que también tuvo la victoria de Hebraica Macabi contra Defensor Sporting.

El aguatero comenzó mejor el partido. Se llevó el primer cuarto por 22-20 y arrasó en el segundo con un parcial de 30-19 . Sin embargo, Peñarol reaccionó rápido en el tercer corto y empató el marcador el 52 anotándose un 14-0 en los primeros minutos.

De ahí en más el partido fue parejo hasta el final, cuando Aguada sacó ventaja de seis a falta de pocos segundos y abrochó el encuentro, ante un carbonero que intentó de todos lados achicar la distancia sin éxito.

Donald Sims fue el máximo anotador del encuentro con 22 puntos. Emile Clark, con 15 tantos y 8 rebotes, y Santiago Vidal , con 10 asistencias, también destacaron en el aguatero. Del lado carbonero resaltaron Santiago Véscovi, con 16 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, y Nicola Pomoli, con 13 unidades y 4 asistencias.

LUB Welcome sorprendió a Biguá y lo sacó de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: conocé los cuatro partidos que se juegan este jueves

LIGA URUGUAYA Liga Uruguaya de Básquetbol: se definieron los seis clasificados a la Liguilla, mirá resultados y posiciones

Con este resultado Peñarol se mantiene primero en la Liguilla con 40 puntos (los puntos se arrastran de la fase regular), mientras que Aguada escaló al tercer lugar con 35 unidades.

Hebraica venció a Defensor y se acercó a Peñarol

HC-6t7bacAAOY25 Hebraica Macabi. (Archivo) Foto: Hebraica Macabi

En el otro partido de la noche del lunes, Hebraica Macabi superó 90-87 a Defensor Sporting en la cancha de Welcome, y se acercó a Peñarol en la punta de la Liguilla.

El macabeo sacó diferencia de arranque, tras un primer cuarto en el que vapuleó al violeta por 33-16. Al final del tercer cuarto Defensor redujo la diferencia a diez, y en el último chico achicó el margen a tres, pero no logró revertir el marcador.

Myke Henry, con 23 tantos y 10 rebotes, fue la figura de Hebraica, mientras que Elijah Weaver, con 25 puntos y 6 asistencias, destacó en Defensor.

Con este resultado Hebraica alcanzó los 38 puntos y quedó a dos puntos del puntero Peñarol, mientras que Defensor quedó en el tercer puesto junto a Aguada con 35 puntos.

Segunda fecha del Reclasificatorio

Este martes se disputará la segunda fecha del Reclasificatorio de la LUB, en el que compiten los seis equipos que quedaron en la mitad de abajo de la tabla en la fase regular.

Los dos primeros de esta fase clasificarán a los playoffs, mientras que los dos últimos descenderán al Metro.

La segunda fecha se disputará en su totalidad este martes con tres partidos. A las 20:15 se jugarán dos encuentros en simultáneo: Goes recibirá a Cordón y Unión Atlética, al que le sacaron cinco unidades por los incidentes ocurridos tras el clásico ante Malvín, jugará contra Welcome.

Una hora después comenzará el partido entre Urunday Universitario y Biguá, en cancha del estudioso.

Así está la tabla de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA Peñarol* 40 23 19 4 2.013 1.697 Hebraica Macabi 38 23 15 8 1.950 1.885 Aguada** 35 23 16 7 2.108 1.984 Defensor Sporting 35 23 12 11 1.989 1.961 Nacional* 34 22 14 8 2.031 1.828 Malvín* 34 22 14 8 1.799 1.779

*Sufrieron la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cuatro puntos

La tabla del Reclasificatorio con la quita de puntos a Unión Atlética

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA Biguá 35 23 12 11 2.030 2.028 Urunday Universitario 31 22 9 13 1.956 1.899 Unión Atlética** 29 23 11 12 1.894 1.898 Goes 28 22 6 16 1.797 1.960 Welcome 27 23 4 19 1.850 2.180 Cordón* 25 23 4 19 1.854 2.182

*Sufrió la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cinco puntos por los incidentes ante Malvín