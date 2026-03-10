Dólar
Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada comenzó la Liguilla con una victoria ante Peñarol, y Hebraica Macabi superó a Defensor Sporting

Este martes se jugarán tres partidos correspondientes a la segunda fecha del Reclasificatorio, en el que Unión Atlética comenzó con la quita de cinco puntos

10 de marzo 2026 - 9:23hs
Santiago Pepo Vidal fue una de las figuras de Aguada

Santiago Pepo Vidal fue una de las figuras de Aguada

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

El aguatero comenzó mejor el partido. Se llevó el primer cuarto por 22-20 y arrasó en el segundo con un parcial de 30-19. Sin embargo, Peñarol reaccionó rápido en el tercer corto y empató el marcador el 52 anotándose un 14-0 en los primeros minutos.

De ahí en más el partido fue parejo hasta el final, cuando Aguada sacó ventaja de seis a falta de pocos segundos y abrochó el encuentro, ante un carbonero que intentó de todos lados achicar la distancia sin éxito.

Donald Sims fue el máximo anotador del encuentro con 22 puntos. Emile Clark, con 15 tantos y 8 rebotes, y Santiago Vidal, con 10 asistencias, también destacaron en el aguatero. Del lado carbonero resaltaron Santiago Véscovi, con 16 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, y Nicola Pomoli, con 13 unidades y 4 asistencias.

Hinchada de Malvín
LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: se definieron los seis clasificados a la Liguilla, mirá resultados y posiciones

welcome sorprendio a bigua y lo saco de la liguilla de la liga uruguaya de basquetbol: conoce los cuatro partidos que se juegan este jueves
LUB

Welcome sorprendió a Biguá y lo sacó de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: conocé los cuatro partidos que se juegan este jueves

Con este resultado Peñarol se mantiene primero en la Liguilla con 40 puntos (los puntos se arrastran de la fase regular), mientras que Aguada escaló al tercer lugar con 35 unidades.

Hebraica venció a Defensor y se acercó a Peñarol

HC-6t7bacAAOY25
Hebraica Macabi. (Archivo)

Hebraica Macabi. (Archivo)

En el otro partido de la noche del lunes, Hebraica Macabi superó 90-87 a Defensor Sporting en la cancha de Welcome, y se acercó a Peñarol en la punta de la Liguilla.

El macabeo sacó diferencia de arranque, tras un primer cuarto en el que vapuleó al violeta por 33-16. Al final del tercer cuarto Defensor redujo la diferencia a diez, y en el último chico achicó el margen a tres, pero no logró revertir el marcador.

Myke Henry, con 23 tantos y 10 rebotes, fue la figura de Hebraica, mientras que Elijah Weaver, con 25 puntos y 6 asistencias, destacó en Defensor.

Con este resultado Hebraica alcanzó los 38 puntos y quedó a dos puntos del puntero Peñarol, mientras que Defensor quedó en el tercer puesto junto a Aguada con 35 puntos.

Segunda fecha del Reclasificatorio

Este martes se disputará la segunda fecha del Reclasificatorio de la LUB, en el que compiten los seis equipos que quedaron en la mitad de abajo de la tabla en la fase regular.

Los dos primeros de esta fase clasificarán a los playoffs, mientras que los dos últimos descenderán al Metro.

La segunda fecha se disputará en su totalidad este martes con tres partidos. A las 20:15 se jugarán dos encuentros en simultáneo: Goes recibirá a Cordón y Unión Atlética, al que le sacaron cinco unidades por los incidentes ocurridos tras el clásico ante Malvín, jugará contra Welcome.

Una hora después comenzará el partido entre Urunday Universitario y Biguá, en cancha del estudioso.

Así está la tabla de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA
Peñarol* 40 23 19 4 2.013 1.697
Hebraica Macabi 38 23 15 8 1.950 1.885
Aguada** 35 23 16 7 2.108 1.984
Defensor Sporting 35 23 12 11 1.989 1.961
Nacional* 34 22 14 8 2.031 1.828
Malvín* 34 22 14 8 1.799 1.779

*Sufrieron la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cuatro puntos

La tabla del Reclasificatorio con la quita de puntos a Unión Atlética

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA
Biguá 35 23 12 11 2.030 2.028
Urunday Universitario 31 22 9 13 1.956 1.899
Unión Atlética** 29 23 11 12 1.894 1.898
Goes 28 22 6 16 1.797 1.960
Welcome 27 23 4 19 1.850 2.180
Cordón* 25 23 4 19 1.854 2.182

*Sufrió la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cinco puntos por los incidentes ante Malvín

Liga Uruguaya de Básquetbol Aguada Peñarol Liguilla Hebraica Macabi Defensor Sporting

