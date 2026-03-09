Dólar
PEÑAROL

Peñarol no tiene paz con las lesiones: un juvenil que es convocado con regularidad por Diego Aguirre también se lesionó el hombro

En el partido de Tercera contra Racing, Diego Aguirre sumó un nuevo lesionado en el plantel de Peñarol con un juvenil con el que el DT cuenta en Primera

9 de marzo 2026 - 21:10hs
Lorenzo Couture

Lorenzo Couture

Foto: @OficialCAP

Peñarol sumó este lunes un nuevo lesionado a su plantel de Primera División. En un partido jugado por la Tercera, Diego Aguirre perdió a otro soldado para las próximas semanas.

El campeonato de Tercera, donde Peñarol buscará el tricampeonato, arrancó este lunes y Peñarol le ganó 2-1 a Racing con goles de Mauro Skunka y Carlos Zambrano.

Peñarol arrancó jugando con Leandro Díaz, Ignacio Alegre, Ignacio López, Máximo Machado, Lucca Caula; Lorenzo Couture, Tiago Martinelli; Lucas Ibarra, Carlos Zambrano, Nahuel Torres; Mauro Skunca.

Nahuel Herrera de Peñarol
PEÑAROL

Tras la frase de Diego Aguirre "lo de Nahuel Herrera me preocupa, mucho", en Peñarol muchos piensan que habrá una sola solución a la nueva lesión de hombro

Maximiliano Olivera y Javier Burgos
PEÑAROL

La carrera contra el reloj: el complejo rompecabezas de Diego Aguirre en Peñarol con las lesiones y los dos jugadores que vuelven

Couture había arrancado la pretemporada con un esguince y por intentar apurar la recuperación para llegar a la disputa de la Copa de la Liga AUF se resintió y no pudo hacer la pretemporada con normalidad.

El volante central que sorprendió por sus condiciones a Diego Aguirre en 2025 y que fue ascendido definitivamente al primer equipo en el segundo semestre del año pasado, debutó contra Boston River en la segunda fecha del Torneo Clausura, jugando 18 minutos.

Luego fue titular ante Río Negro de San José por Copa AUF Uruguay y jugó 10 minutos ante Wanderers por el Clausura.

Luego de recuperarse del esguince, Couture integró el banco de suplentes contra Central Español, Deportivo Maldonado y Danubio.

La llegada de Roberto Fernández puede quitarle posibilidades de inserción en el primer equipo, pero la expulsión de Eric Remedi, antes Nacional, volvió a abrirle la puerta del banco el fin de semana.

Ahora, esta lesión lo tendrá afuera en los próximos partidos. El jugador será sometido a estudios en las próximas horas para conocer el alcance de la misma.

