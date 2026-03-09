Peñarol no tiene paz con las lesiones: un juvenil que es convocado con regularidad por Diego Aguirre también se lesionó el hombro

Peñarol sumó este lunes un nuevo lesionado a su plantel de Primera División. En un partido jugado por la Tercera, Diego Aguirre perdió a otro soldado para las próximas semanas.

El campeonato de Tercera, donde Peñarol buscará el tricampeonato, arrancó este lunes y Peñarol le ganó 2-1 a Racing con goles de Mauro Skunka y Carlos Zambrano.

El jugador lesionado fue Lorenzo "Lolo" Couture. Según se informó a Referí sufrió una lesión en el hombro, tal como padeció Nahuel Herrera en la primera final de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional el año pasado y de la que volvió a sentirse el sábado contra Danubio .

Couture había arrancado la pretemporada con un esguince y por intentar apurar la recuperación para llegar a la disputa de la Copa de la Liga AUF se resintió y no pudo hacer la pretemporada con normalidad.

El volante central que sorprendió por sus condiciones a Diego Aguirre en 2025 y que fue ascendido definitivamente al primer equipo en el segundo semestre del año pasado, debutó contra Boston River en la segunda fecha del Torneo Clausura, jugando 18 minutos.

Luego fue titular ante Río Negro de San José por Copa AUF Uruguay y jugó 10 minutos ante Wanderers por el Clausura.

Luego de recuperarse del esguince, Couture integró el banco de suplentes contra Central Español, Deportivo Maldonado y Danubio.

La llegada de Roberto Fernández puede quitarle posibilidades de inserción en el primer equipo, pero la expulsión de Eric Remedi, antes Nacional, volvió a abrirle la puerta del banco el fin de semana.

Ahora, esta lesión lo tendrá afuera en los próximos partidos. El jugador será sometido a estudios en las próximas horas para conocer el alcance de la misma.