PEÑAROL

Tras la frase de Diego Aguirre "lo de Nahuel Herrera me preocupa, mucho", en Peñarol muchos piensan que habrá una sola solución a la nueva lesión de hombro

El futbolista jugó 1 minuto contra Danubio este sábado y debió dejar la cancha

8 de marzo 2026 - 12:23hs
Nahuel Herrera de Peñarol

Nahuel Herrera de Peñarol

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Peñarol apenas empató 1-1 con Danubio este sábado a la noche en el Estadio Campeón del Siglo en un partido que lo tuvo como protagonista, pero también marrando muchos goles y otros siendo salvados por Mauro Goicoechea, la figura de la cancha en el encuentro por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Ni bien comenzó el partido, Nahuel Herrera cayó pesadamente sobre su hombro derecho cerca del círculo central, y enseguida debió dejar la cancha.

Algo similar le había ocurrido en la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 ante Nacional el 23 de noviembre pasado en el mismo escenario tras un arranque de Christian Ebere por derecha, que lo dejó un par de meses fuera de competencia, aunque como no había partidos oficiales, el club no lo sintió tanto, salvo en, nada menos, la segunda de las finales contra los tricolores. Y además, había sido en el mismo hombro.

El futuro de Nahuel Herrera

Luego del empate entre Peñarol y Danubio de este sábado a la noche, el técnico aurinegro Diego Aguirre habló en conferencia de prensa y fue muy claro al respecto de la nueva lesión de Nahuel Herrera.

"Lo de Nahuel me preocupa, mucho, porque no sé lo que va a pasar pero si perdemos a Nahuel por un tiempo importante, que no lo sé, sería una baja tremenda, porque es un jugador tremendo".

Según informaron dos fuentes el club a Referí este domingo, Nahuel Herrera será sometido este lunes a una resonancia magnética en el hombro lesionado.

Los dos consultados, quienes hablaron en la interna del club, informaron que "lo más probable es que Nahuel tenga que pasar por una intervención quirúrgica en el hombro".

De ser así, el futbolista se perderá entre dos y tres meses, lo que lo dejará fuera de lo que resta del Torneo Apertura y lo más importante, de toda la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, el gran reto que busca Diego Aguirre.

El resultado de la resonancia magnética y lo que opinen posteriormente los médicos, pueden llevar a esta resolución en el futuro de la carrera de Nahuel Herrera, lo que le arreglaría el hombro para siempre.

Peñarol Nahuel Herrera Diego Aguirre Danubio Torneo Apertura

