Diego Aguirre tras el empate entre Peñarol y Danubio: la "cadena de situaciones" de las lesiones y por qué cambió el sistema tras la salida de Herrera

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , habló en conferencia de prensa luego del empate 1-1 entre el aurinegro y Danubio en el Campeón del Siglo .

El técnico carbonero aseguró que fue "un partido difícil" como lo preveía , y opinó que el gol convertido por Danubio a los 8 minutos "descontroló un poco" al equipo.

"Danubio tuvo la virtud de presionar bien y encontrar juego por dentro . Tuvimos el control de la pelota y generamos mucho córner pero no pudimos darlo vuelta . Empatamos, algo es algo , pero nos quedamos con la frustración de no haber podido ganar", expresó el DT, que lamentó que su equipo no pudo "concretar" las chances que tuvo.

Aguirre fue consultado sobre las lesiones que sufrió Peñarol, con las salidas de Nahuel Herrera al arranque del primer tiempo y Diego Laxalt , su reemplazo, cerca del final de esa mitad. Para el técnico se trató de una "cadena de situaciones": "Pasa lo de Nahuel, que fue un accidente pero se le sale (el hombro) otra vez , y eso hace que hagamos el cambio por Laxalt , que en nuestra cabeza era un cambio para la última media hora . Pasaron esas dos situaciones".

"Lo de Nahuel me preocupa, mucho, porque no sé lo que va a pasar pero si perdemos a Nahuel por un tiempo importante, que no lo sé, sería una baja tremenda, porque es un jugador tremendo", agregó.

También le preguntaron por qué pasó del 3-5-1-1 a un 4-2-3-1 tras la salida de Herrera, y explicó que pensó en poner a Maximiliano Lemos y mantener el esquema, pero "había un riesgo" al poner al zaguero a jugar casi 90 minutos por su falta de ritmo, por lo que decidió poner a Laxalt. "Si hubiera faltado menos lo hubiéramos hecho", explicó.

Aguirre reconoció que comenzó el 2026 "con dificultades", con lesiones que lo llevan a buscar "alternativas" y a resolver situaciones "partido a partido". En ese sentido, valoró que "por suerte falta un mes para jugar Libertadores", donde cree que el plantel va a "mejorar y encontrar los mejores niveles".

"No estamos pudiendo repetir un equipo y estamos solucionando temas que van pasando de lesiones que afectan en la forma de jugar, en la forma de parar el equipo. Ahí vamos", añadió.

También en cuanto a las lesiones, Aguirre adelantó que Maximiliano Olivera y Eduardo Darias "van a estar para el próximo partido", y aseguró que Abel Hernández "está recuperado y readaptándose a los entrenamientos". El plan del entrenador es darle minutos en los dos partidos previos al debut por Libertadores para que llegue con rodaje al torneo.