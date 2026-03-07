La palabra de Matías Arezo, Luis Angulo y Lucas Ferreira después del empate de Peñarol: "Regalamos un tiempo"

Peñarol y Danubio empataron 1-1 este sábado por la noche en el Campeón del Siglo , por la quinta fecha del Torneo Apertura , en un resultado que dejó disconforme al plantel carbonero . Así lo hicieron saber Matías Arezo, Luis Angulo y Lucas Ferreira en sus declaraciones a la transmisión oficial tras el final del encuentro.

El primero en hablar fue Angulo , el autor del gol del empate carbonero, que valoró que "venía mentalizado" y con el objetivo de aportar al equipo, pero a pesar de la alegría de su primer tanto en el club lamentó que se fue del estadio "un poquito triste con el resultado".

Al colombiano le preguntaron qué le pide Diego Aguirre a la hora de ingresar a los partidos, y el extremo afirmó que el entrenador busca "que entre a hacer las cosas diferentes". "Por eso voy siempre para adelante", agregó.

"No se dio, qué le vamos a hacer", comenzó diciendo por su parte Matías Arezo, que remarcó que Danubio llegó "con una idea clara" y remarcó que el equipo no se pudo "acomodar" en el encuentro , por lo que va a tener que "trabajar puertas adentro".

"No entramos concentrados, regalamos 45, 50 minutos. El segundo tiempo ya golpeados intentamos salirlo a buscar con nuestra gente y con nuestro empuje, y pudimos rescatar un empate", criticó el delantero carbonero, que también habló sobre la chance que perdió frente al arco en el segundo tiempo: "Quizás hoy no tuve la calma para definir que tuve la semana pasada, seguiré trabajando".

Arezo reconoció que desde el primer tiempo vivió el partido "con bronca" por "cómo se daba el partido". Por último, lamentó que por la lesión de Nahuel Herrera a los 2 minutos de juego el equipo debió "cambiar" lo que había "trabajado en la semana".

Lucas Ferreira: "Regalamos un tiempo"

Por último, Lucas Ferreira dijo que se fue del Campeón del Siglo con una sensación "amarga" por el empate.

"Regalamos un tiempo, entramos relajados. Ya nos había pasado con Deportivo (Maldonado), nos pasó hoy", criticó el zaguero, que afirmó que cuando el equipo está "al 100" le puede "hacer cara a cualquier equipo de acá".