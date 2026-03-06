Dólar
PEÑAROL

Sonríe Abel Hernández: mirá cuánto le falta para volver a entrenar en Peñarol tras su grave lesión

El delantero sigue realizando fisioterapia en Los Aromos y cada vez es más optimista con su retorno

6 de marzo 2026 - 13:05hs
Abel Hernández

Abel Hernández

Foto: @OficialCAP

Peñarol se apronta para recibir este sábado a Danubio en el Estadio Campeón del Siglo desde la hora 20.30 por la quinta fecha del Torneo Apertura en lo que será un encuentro complicado para los manyas. Mientras tanto, Abel Hernández continúa viento en popa con su recuperación y aguarda volver en tres semanas a entrenar con el resto de sus compañeros tras la grave lesión sufrida el 17 de enero.

Allí, en el instituto Cugat, el futbolista se realizó estudios que lo enviaron de regreso muy mejorado, aunque con la lógica pérdida de musculatura.

Cabe señalar que Abel Hernández se lesionó en el primer partido amistoso de la pretemporada el pasado 17 de enero ante River Plate argentino en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

20260117 Santiago Beltrán y Abel Hernández Peñarol River Plate Serie Río de la Plata
Santiago Beltrán de River Plate y Abel Hernández de Peñarol en el momento de la lesión del delantero carbonero el 17 de enero de 2026 en el primer partido de la pretemporada

Santiago Beltrán de River Plate y Abel Hernández de Peñarol en el momento de la lesión del delantero carbonero el 17 de enero de 2026 en el primer partido de la pretemporada

"La recuperación va a estar dentro de los tiempos de cuatro a seis semanas por este tratamiento que hice. Además, tengo que tomar un poco más de fuerza en los cuádriceps, porque perdí masa muscular y luego sí intentar volver a las canchas", indicó el futbolista el día de su llegada.

Según informó una fuente del club aurinegro a Referí, "Abel (Hernández) está contento porque sigue su trabajo de fisioterapia recuperación al pie de la letra y continúa evolucionando".

Y agregó: "En tres semanas volverá a entrenar con sus compañeros de Peñarol, ya en cancha, y un en poco más de tiempo, regresará al juego. Esperamos tenerlo para quizás, la segunda o la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores".

