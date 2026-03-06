Sonríe Abel Hernández: mirá cuánto le falta para volver a entrenar en Peñarol tras su grave lesión

Peñarol se apronta para recibir este sábado a Danubio en el Estadio Campeón del Siglo desde la hora 20.30 por la quinta fecha del Torneo Apertura en lo que será un encuentro complicado para los manyas. Mientras tanto, Abel Hernández continúa viento en popa con su recuperación y aguarda volver en tres semanas a entrenar con el resto de sus compañeros tras la grave lesión sufrida el 17 de enero.

El equipo de Diego Aguirre viene de vencer el clásico a Nacional 1-0 jugando como visitante en el Gran Parque Central que contó con todo su público que abarrotó todas las tribunas.

Peñarol no contará con una de sus principales figuras como Eric Remedi, quien fue expulsado justamente en el clásico por doble amonestación.

El delantero Abel Hernández llegó a Montevideo el pasado domingo 16 de febrero luego de haberse sometido a un tratamiento especial en Barcelona.

Allí, en el instituto Cugat, el futbolista se realizó estudios que lo enviaron de regreso muy mejorado, aunque con la lógica pérdida de musculatura.

Cabe señalar que Abel Hernández se lesionó en el primer partido amistoso de la pretemporada el pasado 17 de enero ante River Plate argentino en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

20260117 Santiago Beltrán y Abel Hernández Peñarol River Plate Serie Río de la Plata Santiago Beltrán de River Plate y Abel Hernández de Peñarol en el momento de la lesión del delantero carbonero el 17 de enero de 2026 en el primer partido de la pretemporada

"La recuperación va a estar dentro de los tiempos de cuatro a seis semanas por este tratamiento que hice. Además, tengo que tomar un poco más de fuerza en los cuádriceps, porque perdí masa muscular y luego sí intentar volver a las canchas", indicó el futbolista el día de su llegada.

Según informó una fuente del club aurinegro a Referí, "Abel (Hernández) está contento porque sigue su trabajo de fisioterapia recuperación al pie de la letra y continúa evolucionando".

Y agregó: "En tres semanas volverá a entrenar con sus compañeros de Peñarol, ya en cancha, y un en poco más de tiempo, regresará al juego. Esperamos tenerlo para quizás, la segunda o la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores".