Altera mundial: la lesión de Cristiano Ronaldo es "más grave de lo esperado" y puede perderse la Copa del Mundo 2026

El delantero de la selección de Portugal debe viajar a Madrid para tratarse personalmente un problema que lo complica a 98 días del inicio de la fiesta máxima del fútbol

6 de marzo 2026 - 12:38hs
Cristiano Ronaldo sufre una lesión en la rodilla

El entrenador portugués, Jorge Jesus, de Al-Nassr, declaró este viernes que la lesión de Cristiano Ronaldo es más grave de lo que indicaban los exámenes iniciales.

El astro portugués sufrió una lesión en el tendón de la corva durante el partido disputado el pasado sábado 28 de junio. Este problema es una señal de alerta, a solo 98 días del inicio del Mundial 2026

Lo que dijo el técnico de Cristiano Ronaldo

"En el último partido, abandonó el campo con molestias musculares. Tras las pruebas, se evidenció que la lesión era más grave de lo esperado y requería reposo y recuperación", declaró el técnico portugués en una entrevista publicada por el periódico portugués A Bola.

Según Jesus, Cristiano Ronaldo viajará a España en los próximos días para recibir tratamiento. El jugador se recuperará con un fisioterapeuta de su confianza en Madrid.

“Cristiano viajará ahora a España, como ocurre con otros jugadores que necesitan tratamiento cuando sufren lesiones. Observamos que la lesión requiere tratamiento en Madrid, con su fisioterapeuta personal. Esperamos que se recupere pronto y ayude al equipo, porque necesitamos a Cris”, declaró.

La información que circula en la prensa europea indica que CR7 estaría de baja durante aproximadamente un mes. Hasta el momento, Al-Nassr no publicó un tiempo estimado de recuperación para el número 7.

