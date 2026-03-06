Gonzalo Moratorio tuvo una recaída de su enfermedad y será operado nuevamente: "Estoy con toda la fuerza del mundo"

El reconocido virólogo Gonzalo Moratorio confesó que nuevamente le detectaron una imagen en su cerebro que coincide con el tumor cerebral que le habían encontrado en junio del 2025 y que "en las próximas horas seguramente" lo realizarán otra intervención en su cerebro .

En junio del año pasado el científico confesó en sus redes sociales que le habían encontrado esta enfermedad y que como consecuencia perdió la capacidad motora y sensitiva del lado derecho de su cuerpo . Luego de la extracción del tumor y distintos tratamientos en Brasil, este viernes hizo este anuncio.

"Otra vez arroz" , así inició Moratorio su mensaje en un video publicado en sus redes sociales. "Estoy en la emergencia se me detectó ayer por la tarde una imagen en mi cerebro que concuerda exactamente con lo que ya conocíamos y pesábamos que era un infeliz recuerdo, pero bueno, volvió ", agregó el científico.

"Sobran los motivos": Gonzalo Moratorio compartió una foto con su hija recién nacida y redobló su batalla contra el tumor que padece

A su vez, como en el anuncio del año pasado, otra vez catalogó a este tipo de tumores como un "rival al cual queremos derrocar" pero es "de los más agresivo en su clase" . Sin embargo agregó: "Eso no quiere decir que no lo vamos a pulverizar ".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gonzalo Moratorio (@gonzomoratorio)

"Estoy con toda la fuerza del mundo, pero apretando los dientes bastante fuerte y siempre con un poco de miedo, pero pronto para hacerle frente a lo que venga", añadió Moratorio en un video de su Instagram personal.

El virólogo afirmó que a diferencia del 2025, ahora tiene "más razones que antes" e hizo referencia a su hija Abril de solo tres meses. "Conocen también a Nati, mi compañera de vida y mamá de Abril", agregó.

"Solo decirles que ténganme fe. Utilicen todo lo que quieran utilizar en cuanto a cábalas y en cuanto a pedirle a los que ustedes quieran pedirle por mi persona", afirmó el científico.

"Estoy bien, en las próximas horas seguramente me van a intervenir el cerebro, así que seguiremos haciendo el tablero de tatetí ahí arriba", dijo Moratorio y mostró a cámara la cicatriz en su cabeza, la cual le quedó luego de la operación. "Después los puedo invitar a jugar un tatetí en mi cabeza", bromeó.

Moratorio iba a estar como invitado en el programa de streaming Todo se sabe del periodista Ignacio Álvarez, que se estrenó en la noche del jueves, pero debió suspender su participación. "Ayer iba a salir en un programa contando la odisea y el deseo de salir adelante, y ¡pimba!, me pegó una piña más", contó, aunque dijo que este último golpe está "lejos de ser un nocaut".