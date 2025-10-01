Dólar
/ Nacional / DISCURSO

"Estoy hecho un Ferrari al lado de lo que era": Gonzalo Moratorio recibió un premio y llamó a "apostar por la ciencia"

"No existe desarrollo a nivel país si no apostamos al desarrollo científico y a nuestras propias capacidades", afirmó el científico uruguayo

1 de octubre 2025 - 10:57hs
Gonzalo Moratorio con su premio del Reconocimiento a la Ciencia y la Salud del Uruguay

Gonzalo Moratorio con su premio del "Reconocimiento a la Ciencia y la Salud del Uruguay"

Foto: Fernando Bicudo (Juan Herrera Producciones)

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio, que padece hace meses un tumor cerebral, dijo que se siente "hecho un Ferrari" en comparación al inicio de su enfermedad, en un discurso realizado luego de recibir un premio en la gala del evento "Reconocimiento a la Ciencia y la Salud del Uruguay".

El evento, realizado por Juan Herrera Producciones y declarado de interés por Presidencia y el Ministerio de Salud Pública, entregó varios reconocimientos a "destacados médicos, científicos, investigadores y empresas pertenecientes a la comunidad científica y de la salud", según se lee en la página de Instagram de la productora.

Uno de los premiados fue Moratorio, quien subió a recoger su premio ayudado por un bastón. "No fue fácil venir, casi no pude subir la escalera", expresó el virólogo, quien de todas formas destacó: "Estoy hecho un Ferrari al lado de lo que era hace dos meses".

El científico calificó como "paradójico" el "haber estado trabajando en la enfermedad" que padece. "No es para nada fácil, pero al mismo tiempo lo tomo como una señal, una señal de que yo puedo contra esto. No creo en muchas cosas, si quieren saber, pero es raro por la incidencia que tiene este tipo de tumor en el cerebro y el cáncer en el cerebro propiamente dicho, y que esto aparezca, y más en el contexto que aparece", continuó.

Moratorio remarcó que toda esta situación "refuerza" su idea de la "necesidad de apostar por la ciencia", un mensaje que espera que "sea recibido por las autoridades". "Que se trabaje en pos de la ciencia y del desarrollo, y que se le dé importancia a la investigación científica. No existe desarrollo a nivel país si no apostamos al desarrollo científico y a nuestras propias capacidades".

Además, el virólogo expresó que "lo primero" que debe hacer el ambiente científico uruguayo "es creer en nosotros, sacarnos la mentalidad de que no se puede".

A principios de setiembre, el Institut Pasteur de Montevideo lanzó una campaña solidaria para recaudar fondos con el fin de que Moratorio pueda continuar su tratamiento oncológico en el exterior. Días después el propio científico confirmó que se alcanzó el objetivo, y agradeció "a todos los que participaron en la colecta".

