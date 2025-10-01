Detuvieron a un hombre que estafó con el "cuento del tío" a una anciana de 87 años en Cerro Largo: le robó US$ 15.000

Parte del dinero de la estafa recuperado por la Policía Foto: Jefatura de Policía de Cerro Largo

La Policía detuvo en Cerro Largo a un hombre que estafó US$ 15.000 a una anciana de 87 años con el cuento del tío este martes, según informó la Jefatura del departamento en un comunicado.

La mujer se presentó en una seccional de Río Branco este martes para denunciar que había sido víctima de una estafa. Horas antes, recibió una llamada en la que le informaron que su hijo había chocado a una mujer embarazada.

Se trataba de un supuesto "abogado", que le pidió US$ 15.000 a la mujer "para evitar que su hijo fuera a prisión". Poco después, la anciana le entregó el dinero a un joven que se presentó a su casa, antes de percatarse de que había sufrido una estafa.

Horas después de la denuncia, la Policía identificó al implicado y lo capturó mientras conducía por el kilómetro 35 de la Ruta 26. Según indicó la Jefatura de Cerro Largo, el hombre llevaba US$ 11.000 "ocultos entre sus ropas".

El implicado confesó el crimen y se encuentra detenido a disposición de la Fiscalía de Río Branco, que dispuso la devolución del dinero a la anciana.