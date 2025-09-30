Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  12°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / VIOLENCIA

Hombre de 45 años murió apuñalado en Barra de Valizas: la Policía está investigando el caso

Este es el segundo homicidio registrado durante este martes, el primero de ellos fue un hombre baleado en Montevideo

30 de septiembre 2025 - 18:34hs
Policía, policías, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

Un hombre de 45 años murió tras ser apuñalado en el balneario Barra de Valizas del departamento de Rocha, la Policía está investigando el caso.

La víctima fue encontrada sobre las 09:00 de este martes cerca del destacamento policial, luego de que un hombre mayor concurriera hasta el lugar para dar aviso a las autoridades.

El hombre fue ubicado abajo de unas acacias y sin signos vitales, por lo que se llamó a una ambulancia de ASSE. Más tarde, el personal médico confirmó la muerte.

Más noticias
El senador y excandidato a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema
INTENDENCIA

Contaminación fecal en las playas: Lema le pide a la IMM que tome "medidas urgentes" para prevenir problemas de salud en el verano

Charles Carrera en la audiencia judicial de este martes
CASO CARRERA

Jueza rechazó pedido fiscal de otorgar prisión domiciliaria total a Charles Carrera: para el exsenador es una "causa armada" por Heber

La Fiscalía está investigando el caso, junto con Policía Científica y el equipo de forenses. Desde la Dirección Departamental de Investigaciones se busca esclarecer las circunstancias y ubicar a los responsables.

También este martes, otro hombre de 45 años fue asesinado en el barrio Peñarol de Montevideo. El hombre estaba sentado en la vereda cuando fue baleado por al menos dos personas que pasaron en moto.

Los oficiales que llegaron al lugar encontraron al hombre muerto tendido en la calle. Cerca del cuerpo hallaron cinco vainas de proyectiles y un cartucho. Una mujer que llegó al lugar dijo que era familiar de la víctima e identificó los restos.

Este caso también está siendo investigado como homicidio por la Policía y la Fiscalía.

Temas:

arma blanca Montevideo Rocha policía

Seguí leyendo

Las más leídas

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Banco Central.
SISTEMA FINANCIERO

BCU ordenó a empresa financiera suspender retenciones sobre salarios y pasividades

Encontraron una araña del banano, una de las especies más venenosas del mundo, en un supermercado uruguayo
PRECAUCIÓN

Encontraron una araña del banano, una de las especies más venenosas del mundo, en un supermercado uruguayo

Un hombre envolvió a un gato con una lona y lo mató a palazos en Manga y otro fue filmado maltratando a su perro en Cordón
MALTRATO ANIMAL

Un hombre envolvió a un gato con una lona y "lo mató a palazos" en Manga y otro fue filmado maltratando a su perro en Cordón

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos