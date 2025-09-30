Hombre de 45 años murió apuñalado en Barra de Valizas: la Policía está investigando el caso

Un hombre de 45 años murió tras ser apuñalado en el balneario Barra de Valizas del departamento de Rocha , la Policía está investigando el caso.

La víctima fue encontrada sobre las 09:00 de este martes cerca del destacamento policial , luego de que un hombre mayor concurriera hasta el lugar para dar aviso a las autoridades.

El hombre fue ubicado abajo de unas acacias y sin signos vitales, por lo que se llamó a una ambulancia de ASSE. Más tarde, el personal médico confirmó la muerte .

La Fiscalía está investigando el caso , junto con Policía Científica y el equipo de forenses. Desde la Dirección Departamental de Investigaciones se busca esclarecer las circunstancias y ubicar a los responsables .

También este martes, otro hombre de 45 años fue asesinado en el barrio Peñarol de Montevideo. El hombre estaba sentado en la vereda cuando fue baleado por al menos dos personas que pasaron en moto.

Los oficiales que llegaron al lugar encontraron al hombre muerto tendido en la calle. Cerca del cuerpo hallaron cinco vainas de proyectiles y un cartucho. Una mujer que llegó al lugar dijo que era familiar de la víctima e identificó los restos.

Este caso también está siendo investigado como homicidio por la Policía y la Fiscalía.