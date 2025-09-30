"Este paisito me dio muchas esperanzas": el primer mensaje del nuevo embajador de EEUU en Uruguay

El nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi , presentó este martes sus credenciales al presidente Yamandú Orsi y quedó formalmente acreditado como representante del gobierno de Donald Trump .

En su primer mensaje como embajador, Rinaldi se refirió al "honor" que supone representar a Estados Unidos en Uruguay, país en el que se crio, aunque nació en Italia y luego hizo su vida en Estados Unidos.

¡Hola, Uruguay! Compartimos el primer mensaje del Embajador de los Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, quien llegó hace unos días al país. pic.twitter.com/6HQ9kT3F2k

" Este paisito me dio muchas esperanzas y una educación única y un poder para poder abrir las puertas en Estados Unidos y progresar en Estados Unidos. Y de allí se me abrieron todas estas puertas hermosas que uno sueña siempre, el inmigrante sueña y se me hicieron posible", dijo en el mensaje difundido por la embajada en sus redes sociales.

Rinaldi es amigo de Donald Trump, a quien conoció jugando al golf en la década de los noventa. Por esos años, el hoy embajador se instaló en Nueva York donde montó una empresa familiar de servicios: Louis Rinaldi Inc.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usembassyMVD/status/1973085988902535536&partner=&hide_thread=false El Embajador de Estados Unidos en Uruguay Lou Rinaldi presentó hoy sus Cartas Credenciales al Presidente de Uruguay @OrsiYamandu y asumió formalmente su rol al frente de la misión diplomática en Uruguay.



: @compresidencia



Más información acerca del Embajador Lou… pic.twitter.com/7XJj3nmj02 — U.S. Embassy Uruguay (@usembassyMVD) September 30, 2025

El certificado de designación elevado por el Departamento de Estado al Senado de Estados Unidos destacaba a Rinaldi como una persona con "experiencia en construcción de carreteras, pavimentación y desarrollo de sitios municipales y comerciales", que se ha "forjado una reputación por ejecutar proyectos de infraestructura de alta calidad, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normativas estatales y locales".

Para el gobierno de Trump, Rinaldi era la persona idónea para representar a Estados Unidos en Uruguay debido a su "dedicación a su comunidad, su participación activa en su iglesia, su liderazgo en asuntos empresariales, su experiencia estudiando en Uruguay y sus excelentes habilidades multilingües (español e italiano)".

En Estados Unidos, Rinaldi y su esposa Lauretta residían en el condado de Westchester, en Nueva York, donde criaron a sus cuatro hijos.