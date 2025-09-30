Dólar
/ Nacional / LOU RINALDI

"Este paisito me dio muchas esperanzas": el primer mensaje del nuevo embajador de EEUU en Uruguay

Lou Rinaldi presentó sus cartas credenciales al presidente Yamandú Orsi y quedó formalmente acreditado como representante diplomático de Estados Unidos ante Uruguay

30 de septiembre 2025 - 20:01hs
El presidente Yamandú Orsi y el nuevo embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi

El presidente Yamandú Orsi y el nuevo embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi

Foto: Presidencia de la República

El nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, presentó este martes sus credenciales al presidente Yamandú Orsi y quedó formalmente acreditado como representante del gobierno de Donald Trump.

En su primer mensaje como embajador, Rinaldi se refirió al "honor" que supone representar a Estados Unidos en Uruguay, país en el que se crio, aunque nació en Italia y luego hizo su vida en Estados Unidos.

"Este paisito me dio muchas esperanzas y una educación única y un poder para poder abrir las puertas en Estados Unidos y progresar en Estados Unidos. Y de allí se me abrieron todas estas puertas hermosas que uno sueña siempre, el inmigrante sueña y se me hicieron posible", dijo en el mensaje difundido por la embajada en sus redes sociales.

Rinaldi es amigo de Donald Trump, a quien conoció jugando al golf en la década de los noventa. Por esos años, el hoy embajador se instaló en Nueva York donde montó una empresa familiar de servicios: Louis Rinaldi Inc.

El certificado de designación elevado por el Departamento de Estado al Senado de Estados Unidos destacaba a Rinaldi como una persona con "experiencia en construcción de carreteras, pavimentación y desarrollo de sitios municipales y comerciales", que se ha "forjado una reputación por ejecutar proyectos de infraestructura de alta calidad, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normativas estatales y locales".

Para el gobierno de Trump, Rinaldi era la persona idónea para representar a Estados Unidos en Uruguay debido a su "dedicación a su comunidad, su participación activa en su iglesia, su liderazgo en asuntos empresariales, su experiencia estudiando en Uruguay y sus excelentes habilidades multilingües (español e italiano)".

En Estados Unidos, Rinaldi y su esposa Lauretta residían en el condado de Westchester, en Nueva York, donde criaron a sus cuatro hijos.

