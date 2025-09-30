Postergan votación de cambios a la ley de lavado de activos en el Senado a pedido del Partido Colorado

El Frente Amplio aceptó el planteo de la bancada del Partido Colorado de postergar la votación del proyecto que introduce cambios a la ley de lavado de activos , señaló a El Observador el senador Robert Silva .

Silva agregó que los colorados acordaron su voto, pero no como "grave y urgente" , como preveía hacer el Frente Amplio en la sesión de este miércoles de la Cámara de Senadores . Sí lo harán en alguna de las dos sesiones que quedan previo al ingreso del proyecto de Presupuesto Nacional. Es decir, el miércoles 8 de octubre o el 15 de ese mismo mes.

Ante el planteo del partido opositor, el Frente Amplio aceptó la iniciativa, dijo Silva.

Esto permitirá, agregó Silva, que se introduzcan las modificaciones que se estaban haciendo al proyecto en la Comisión de Hacienda , algunas de las cuales ya tenían el visto bueno de Presidencia de la República.

La intención del Frente Amplio de apurar la votación en el plenario estuvo motivada por el atentado que sufrió en la madrugada del domingo la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

El gobierno de Yamandú Orsi exhortó a votar esta ley, que entiende permitirá combatir mejor al narcotráfico, a quien se apunta como responsable de haber cometido el ataque contra la fiscal de Corte.

Así se planteó en la reunión que encabezó este lunes el presidente con los líderes de los partidos de la oposición.

Por su parte, el senador del Partido Nacional, Javier García, se había manifestado en contra de votar las modificaciones como graves y urgentes en la sesión de este miércoles.

El legislador sostuvo a El Observador que en el análisis del proyecto se encontraron "muchas carencias" por parte de "diferentes actores vinculados a la materia".

Por ejemplo, la eliminación de la Fiscalía de Lavado de Activos, algo que para García supone una "gran contradicción".

"¿Para atacar el lavado se elimina la fiscalía especializada? Vamos a votar este proyecto de modificación pero tenemos que terminar el tratamiento serio y muy intenso que se está dando en comisión", afirmó.

También consideró que el atentado a Ferrero no se produjo por la falta de aprobación de los cambios a la ley de lavado de activos y que esa lectura es una "burda simpleza política".