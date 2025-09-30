Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 1° de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este miércoles 1° de octubre un día que estará claro y algo nuboso en varias partes del país e incluirá probables heladas agrometeorológicas en algunas regiones.

Durante la mañana en la capital estará clara y algo nubosa , con vientos de hasta 30 kilómetros por hora . Sobre la tarde noche desmejora y estará algo nuboso y nuboso , con períodos de claro.

Los vientos llegarán hasta los 30 kilómetros por hora . Las temperaturas irán desde los 9 °C a los 22 °C .

El este del país estará claro y algo nuboso , períodos de nuboso por la mañana. También habrá nieblas y neblinas, con probables heladas agrometeorológicas .

En la tarde noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro. También están pronosticadas neblinas y bancos de niebla. Los vientos llegarán hasta los 30 kilómetros por hora. Las temperaturas irán desde los 5 °C a los 22 °C.

Oeste del país

Para el oeste se espera un cielo claro y algo nuboso. Ya en la tarde noche estará algo nubosa y nubosa, con períodos de claro. También en esta zona del país se esperan vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

Las temperaturas irán desde los 7 °C a los 23 °C.

Centro sur

En esta zona del país, la mañana estará clara y algo nubosa, con neblinas. Para la tarde noche, se espera una jornada algo nubosa y nubosa, períodos de claro.

Al igual que en el resto del territorio habrá vientos de hasta 30 kilómetros por hora. Las temperaturas irán desde los 6 °C a los 22 °C.

Norte del país

Para el norte del país, se espera una mañana nubosa a algo nubosa. En la tarde noche el cielo estará algo nuboso y nuboso. En este caso, los vientos serán de hasta 40 kilómetros por hora.

Las temperaturas irán desde los 9 °C a los 24 °C.