Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 30 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este martes 30 de setiembre un día que estará nuboso en varias partes del Uruguay y que incluirá precipitaciones y probables tormentas en algunas zonas .

Sobre la mañana en la capital estará nuboso , con períodos de algo nuboso y neblinas . Además habrá vientos de hasta 30 kilómetros por hora . Para la tarde noche, estará algo nuboso con períodos de nuboso, con vientos de hasta 40 kilómetros por hora .

Las temperaturas irán desde los 11 °C a los 22 °C .

El este del país estará nuboso , con períodos de algo nuboso y probables precipitaciones . Además habrá neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán de hasta 30 kilómetros por hora, tanto por la mañana como para la tarde.

Sobre la tarde el cielo estará algo nuboso con períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. Las temperaturas irán desde los 4 °C a los 21 °C.

Oeste del país

Para el oeste, se espera un cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Sobre la mañana, los vientos serán de hasta 30 kilómetros por hora.

Por la tarde, el cielo estará algo nuboso con períodos de nuboso. Los vientos alcanzarán rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas irán desde los 9 °C a los 24 °C.

Centro sur

En esta zona del país, la mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán de hasta 30 kilómetros por hora.

A la tarde, estará algo nuboso, períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. En esos momentos las rachas de vientos alcanzarán los 40 kilómetros por hora.

Norte del país

Para el norte del país, se espera una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones y probables tormentas. Además se esperan neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán 30 kilómetros por hora, tanto en la mañana como en la tarde.

En la tarde se espera un cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y neblinas.