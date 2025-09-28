Clima en Uruguay: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 28 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este domingo 28 de setiembre un día de mejoras progresivas en todo el territorio nacional , con descenso de nubosidad y vientos moderados a fuertes en horas de la mañana . En general, el tiempo tenderá a estabilizarse hacia la tarde, con cielos algo nubosos y presencia de neblinas.

La capital tendrá una mañana con precipitaciones y disminución de la nubosidad , aunque el clima mejorará hacia el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre 12 °C y 18 °C , y se espera viento del oeste y suroeste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h .

Durante la tarde y la noche, el cielo estará claro y algo nuboso , con neblinas y vientos que se mantendrán en el mismo rango.

En departamentos como Maldonado y Rocha se prevé un inicio de jornada cubierto a nuboso , con precipitaciones aisladas que irán cesando hacia el mediodía. La temperatura mínima será de 11 °C y la máxima de 20 °C .

El viento soplará del sector oeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, aunque amainará hacia la noche, cuando el cielo se tornará claro o algo nuboso con nieblas y neblinas.

Oeste del país

En el litoral, el domingo comenzará con disminución de nubosidad y presencia de neblinas. Las temperaturas irán de 9 °C a 22 °C, con vientos del oeste de 10 a 40 km/h, que bajarán su intensidad durante la tarde.

En la noche, el cielo permanecerá claro y algo nuboso, con vientos variables de hasta 10 km/h.

Norte del país

El norte registrará las temperaturas más altas del día, con una mínima de 9 °C y una máxima de 23 °C. La mañana tendrá disminución de nubosidad y neblinas, mientras que la tarde y la noche presentarán un cielo claro y algo nuboso.

El viento soplará del suroeste al este entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma hacia el final del día.

En síntesis, Uruguay tendrá un domingo de mejoras en todo el país tras las lluvias del sábado, con cielos despejándose y vientos que irán disminuyendo hacia la noche, aunque el amanecer y las primeras horas del día podrían estar acompañadas por ráfagas intensas y condiciones de visibilidad reducida por neblinas.