/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 28 de setiembre

La capital tendrá una mañana con precipitaciones y disminución de la nubosidad, aunque el clima mejorará hacia el mediodía, según Inumet

28 de septiembre 2025 - 7:46hs
Inumet espera un día nublado y ventoso, con algunas lluvias, en Montevideo
Inumet espera un día nublado y ventoso, con algunas lluvias, en Montevideo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este domingo 28 de setiembre un día de mejoras progresivas en todo el territorio nacional, con descenso de nubosidad y vientos moderados a fuertes en horas de la mañana. En general, el tiempo tenderá a estabilizarse hacia la tarde, con cielos algo nubosos y presencia de neblinas.

Montevideo y Área Metropolitana

La capital tendrá una mañana con precipitaciones y disminución de la nubosidad, aunque el clima mejorará hacia el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre 12 °C y 18 °C, y se espera viento del oeste y suroeste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Durante la tarde y la noche, el cielo estará claro y algo nuboso, con neblinas y vientos que se mantendrán en el mismo rango.

Este del país

En departamentos como Maldonado y Rocha se prevé un inicio de jornada cubierto a nuboso, con precipitaciones aisladas que irán cesando hacia el mediodía. La temperatura mínima será de 11 °C y la máxima de 20 °C.

El viento soplará del sector oeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, aunque amainará hacia la noche, cuando el cielo se tornará claro o algo nuboso con nieblas y neblinas.

Oeste del país

En el litoral, el domingo comenzará con disminución de nubosidad y presencia de neblinas. Las temperaturas irán de 9 °C a 22 °C, con vientos del oeste de 10 a 40 km/h, que bajarán su intensidad durante la tarde.

En la noche, el cielo permanecerá claro y algo nuboso, con vientos variables de hasta 10 km/h.

Norte del país

El norte registrará las temperaturas más altas del día, con una mínima de 9 °C y una máxima de 23 °C. La mañana tendrá disminución de nubosidad y neblinas, mientras que la tarde y la noche presentarán un cielo claro y algo nuboso.

El viento soplará del suroeste al este entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma hacia el final del día.

En síntesis, Uruguay tendrá un domingo de mejoras en todo el país tras las lluvias del sábado, con cielos despejándose y vientos que irán disminuyendo hacia la noche, aunque el amanecer y las primeras horas del día podrían estar acompañadas por ráfagas intensas y condiciones de visibilidad reducida por neblinas.

