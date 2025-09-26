Dólar
Nacional / CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 26 de setiembre

En Montevideo y Área Metropolitana la temperatura mínima fue de 7 °C y la máxima rondará los 22 °C

26 de septiembre 2025 - 7:53hs
Se espera para este lunes un día principalmente soleado y con temperaturas agradables
Se espera para este lunes un día principalmente soleado y con temperaturas agradables Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este viernes 26 de setiembre, jornada que tendrá cielo parcialmente nublado, con vientos moderados. El organismo prevé que la jornada sea mayormente agradable, pero con condiciones ventosas que podrían generar un ambiente fresco en las primeras horas del día.

Montevideo y Área Metropolitana:

En la capital y alrededores, el día comenzará con temperaturas frescas, registrando mínimas de 7 °C y máximas que rondarán los 22 °C. La jornada se presentará con cielo claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad más densa, acompañada de vientos moderados del noreste (NE), alcanzando velocidades de 20 a 40 km/h, con rachas que podrían llegar a los 60 km/h, especialmente por la tarde-noche. Los vientos seguirán siendo predominantes durante el resto del día.

Este:

Para la región este del país, el día arrancará con mínimas de 4 °C y máximas de 22 °C. Al igual que en el área Metropolitana, se espera un día claro y algo nuboso con períodos de nubosidad. Habrá neblinas y bancos de niebla al amanecer, pero las condiciones mejorarán hacia el resto de la jornada. Los vientos estarán del noreste (NE) con ráfagas de hasta 60 km/h, y durante la tarde-noche se mantendrán las mismas características, con vientos de 30 a 50 km/h.

Oeste:

En el oeste del país, se prevé una mínima de 7 °C y una máxima de 24 °C. El cielo se mantendrá algo nuboso, con períodos de nubosidad más densa durante todo el día. Los vientos serán moderados del noreste, de 10 a 40 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h. Para la tarde-noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con la misma intensidad de vientos.

Norte:

En el norte de Uruguay, se registrarán mínimas de 9 °C y máximas que alcanzarán los 25 °C. La mañana comenzará con un cielo claro y algo nuboso, con ráfagas de viento del noreste que podrían llegar a 50 km/h. A lo largo del día, el cielo se irá nublando progresivamente, con períodos de algo nuboso en la tarde-noche, y vientos de 20 a 40 km/h.

Inumet Uruguay Montevideo

