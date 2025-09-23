Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 23 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió su pronóstico para este martes 23 de setiembre, jornada que tendrá temperaturas frescas, presencia de neblinas y cielo mayormente nublado en varias regiones.

Por la mañana: El cielo se mantendrá claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad variable. Habrá presencia de neblinas, especialmente en las primeras horas del día. El viento será moderado del suroeste (SW), con ráfagas que alcanzarán entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde y noche: El cielo se irá cubriendo de nubosidad y permanecerá mayormente cubierto. Las neblinas serán un factor constante durante el día y la noche. En cuanto al viento, cambiará de dirección de SW a SE, con intensidades de entre 10 y 30 km/h, aunque en algunos períodos se volverá casi calmo, con viento variable de hasta 10 km/h.

Este

Mínima : 6 °C

Máxima: 20 °C

Por la mañana: La jornada comenzará con un cielo claro y algo nuboso, con algunas nubes dispersas en el horizonte. Durante la mañana se podrán observar bancos de niebla. El viento será moderado del suroeste (SW), con ráfagas que podrán superar los 40 km/h en zonas costeras.

Por la tarde y noche: El cielo se cubrirá de nubosidad, aunque se espera que la probabilidad de precipitaciones sea baja, con apenas lluvias escasas. Las neblinas persistirán, especialmente en zonas interiores. El viento cambiará a dirección sur (S), con intensidades de entre 10 y 30 km/h.

Oeste

Mínima : 7 °C

Máxima: 21 °C

Por la mañana: El clima será algo nuboso a nuboso, con períodos de cielo cubierto. Se esperan bancos de niebla y algunas neblinas a lo largo de la mañana. El viento soplará del suroeste (SW) con intensidad moderada (10-20 km/h), aunque se presentarán momentos de calma con vientos variables (0-15 km/h).

Por la tarde y noche: La nubosidad será más persistente, pero la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja. Las neblinas continuarán presentes, mientras que el viento será variable en intensidad, con rachas de hasta 30 km/h desde el sureste (SE).

Norte

Mínima : 6 °C

Máxima: 23 °C

Por la mañana: El cielo permanecerá claro a algo nuboso, con bancos de niebla en zonas más bajas. El viento será moderado desde el suroeste (SW), con ráfagas de entre 10 y 20 km/h. Habrá algunas horas de calma, con vientos variables entre 0 y 15 km/h.

Por la tarde y noche: El cielo se cubrirá parcialmente con nubosidad, y se espera una baja probabilidad de precipitaciones. Las neblinas persistirán, y el viento cambiará hacia el sureste (SE), con intensidad moderada entre 10 y 30 km/h.