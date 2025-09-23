Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 23 de setiembre

En Montevideo y Área Metropolitana se esperan temperaturas de entre 5 °C y 16 °C

23 de septiembre 2025 - 7:05hs
Se espera un día soleado en Montevideo
Se espera un día soleado en Montevideo Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este martes 23 de setiembre, jornada que tendrá temperaturas frescas, presencia de neblinas y cielo mayormente nublado en varias regiones.

Montevideo y Área Metropolitana

  • Mínima: 5 °C

  • Máxima: 16 °C

Por la mañana: El cielo se mantendrá claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad variable. Habrá presencia de neblinas, especialmente en las primeras horas del día. El viento será moderado del suroeste (SW), con ráfagas que alcanzarán entre 10 y 30 km/h.

Más noticias
Inumet pronosticó toda una jornada de cielo entre nuboso y cubierto en el área metropolitana
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 22 de setiembre

Inumet pronosticó como estará el clima en Uruguay
TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 21 de setiembre

Por la tarde y noche: El cielo se irá cubriendo de nubosidad y permanecerá mayormente cubierto. Las neblinas serán un factor constante durante el día y la noche. En cuanto al viento, cambiará de dirección de SW a SE, con intensidades de entre 10 y 30 km/h, aunque en algunos períodos se volverá casi calmo, con viento variable de hasta 10 km/h.

Este

  • Mínima: 6 °C

  • Máxima: 20 °C

Por la mañana: La jornada comenzará con un cielo claro y algo nuboso, con algunas nubes dispersas en el horizonte. Durante la mañana se podrán observar bancos de niebla. El viento será moderado del suroeste (SW), con ráfagas que podrán superar los 40 km/h en zonas costeras.

Por la tarde y noche: El cielo se cubrirá de nubosidad, aunque se espera que la probabilidad de precipitaciones sea baja, con apenas lluvias escasas. Las neblinas persistirán, especialmente en zonas interiores. El viento cambiará a dirección sur (S), con intensidades de entre 10 y 30 km/h.

Oeste

  • Mínima: 7 °C

  • Máxima: 21 °C

Por la mañana: El clima será algo nuboso a nuboso, con períodos de cielo cubierto. Se esperan bancos de niebla y algunas neblinas a lo largo de la mañana. El viento soplará del suroeste (SW) con intensidad moderada (10-20 km/h), aunque se presentarán momentos de calma con vientos variables (0-15 km/h).

Por la tarde y noche: La nubosidad será más persistente, pero la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja. Las neblinas continuarán presentes, mientras que el viento será variable en intensidad, con rachas de hasta 30 km/h desde el sureste (SE).

Norte

  • Mínima: 6 °C

  • Máxima: 23 °C

Por la mañana: El cielo permanecerá claro a algo nuboso, con bancos de niebla en zonas más bajas. El viento será moderado desde el suroeste (SW), con ráfagas de entre 10 y 20 km/h. Habrá algunas horas de calma, con vientos variables entre 0 y 15 km/h.

Por la tarde y noche: El cielo se cubrirá parcialmente con nubosidad, y se espera una baja probabilidad de precipitaciones. Las neblinas persistirán, y el viento cambiará hacia el sureste (SE), con intensidad moderada entre 10 y 30 km/h.

Temas:

Inumet Uruguay Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Jeremía Recoba, Matías Medina y Gonzalo Porras
URUGUAYOS

El reencuentro de Jeremía Recoba con un ex Nacional que fue compañero de su padre y junto a uno de los hijos del Cacique Medina

queso
SALUD

Prohíben marcas de queso rallado que tienen niveles de almidón hasta diez veces más altos que lo permitido: la lista completa

Gustavo Olmos, exdiputado del Frente Amplio
FALLECIMIENTO

Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos: sufría un cáncer de lengua

Un nuevo jugador en el mercado hipotecario

Un nuevo jugador en el mercado hipotecario

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos