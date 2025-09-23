Manipulación y sueldos de $ 10 mil: reclamos de empleadas domésticas llegaron al Parlamento

El sindicato de empleadas domésticas reiteró su pedido sobre la creación de categorías laborales en el sector. Desde su visión, la delegación patronal en los Consejos de Salarios manipula a las empleadoras trasladando reclamos sindicales que no son ciertos. Ademas, la dirigencia expuso que hay trabajadoras en el interior del país que cobran sueldos de $ 10 mil.

El Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD) concurrió la semana pasada a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado para referirse a la actual ronda de negociación salarial y las reivindicaciones que aspira conseguir en ese ámbito.

El SUTD presentó en los Consejos de Salarios un planteo de cinco categorías. El listado está compuesto por c uidado de personas (niños, adultos mayores y personas con discapacidad), cocina sencilla o elaborada (con responsabilidad en el menú, compras y manipulación segura de alimentos), limpieza (mantenimiento y a fondo), lavado y planchado y limpieza de exteriores y cuidado de mascotas .

La presidenta del sindicato, Laura Rivero , expuso ante los legisladores que e l reclamo de categorización se plantea desde 2013, pero siempre encontró resistencia de la delegación empleadora en los Consejos de Salarios. “Lamentablemente no hemos logrado absolutamente nada. No lo quieren reconocer. Ellos dicen que nosotras debemos entrar a una casa y hacer todas las tareas por un mismo salario” , explicó.

La dirigente informó que el salario mínimo nominal del sector es de $ 29.400 por 44 horas semanales. “Quedan, en la mano, poco más de $ 23.000. La mayoría de nosotras hace el doble de trabajo porque con eso es imposible vivir”, mencionó. Pero incluso comentó que lejos de Montevideo se vive otra realidad. “En el interior muchas veces ni siquiera se respeta el salario mínimo; hay trabajadoras cobrando $ 10.000 en la mano”, relató.

La visión del sindicato es que no se valora el trabajo de las domésticas. “Es una responsabilidad tremenda. Muchas veces somos nosotras quienes estamos hasta el último momento de la vida de una persona, le damos la mano a las personas mayores, a los adultos mayores cuando incluso la familia los abandona, porque no quieren estar con ellos en esos momentos”, contó.

Las negociaciones en los Consejos de Salario están empantanadas. Hasta el momento se realizaron tres reuniones en el Ministerio de Trabajo pero sin avances. La delegación sindical concurrió al Parlamento el jueves pasado, después del tercer encuentro tripartito. “Hoy tuvimos Consejo de Salarios y le dijimos a la parte patronal que se está tratando de manipular a los empleadores diciéndoles que nosotras queremos tres sueldos y no es así. Lo que queremos es que se categorice”, dijo Rivero.

“Si vamos a hacer tres tareas, algo que estamos acostumbradas a hacer, aspiramos a que se nos pague por ello. Pero no pretendemos cobrar tres o cuatro salarios por una misma tarea”, añadió.

“El planteo es que si por ejemplo se realizan cuidados, comida y limpieza, se pague por la categoría de mayor valor”, explicó Rivero a El Observador.

La dirigente informó que en esa última reunión en los Consejos de Salarios el sindicato manejó la posibilidad de bajar la cantidad de categorías llevándolas de cinco a tres, pero la propuesta tampoco fue aceptada por la delegación empresarial.

“Llega un punto en que la relación se desgasta por tratar tanto de tirar un poco de la cuerda, porque ellos se niegan a las categorías y nosotras no queremos bajarnos de ese reclamo”, expuso ante los legisladores.

Amas de casa: “La que cocina y ensucia no va a querer limpiar”

Sobre fines de agosto, la Liga de Amas de Casa -que representa a los empleadores en los Consejos de Salarios- divulgó una carta en la que rechazó el reclamo de establecer categorías en el sector doméstico.

“Muchos empleadores son jubilados y hasta otros trabajadores que deben dejar en manos de gente extraña el cuidado de su hogar, de sus hijos, de sus adultos mayores para desempeñar otras tareas”, dice el texto.

Agrega que lo hacen “porque han estudiado o tienen una empresa o un trabajo mejor remunerado que limpiar una casa”.

La postura de la gremial es que si se establecen las categorías “la que cocina y ensucia no va a querer limpiar lo que ensució porque fue contratada para cocinar, no para limpiar”.

“Dígale no a las categorías como las empleadas domésticas quieren, que no nos obliguen a hacer algo que va en contra de nuestro bolsillo”, concluye la carta.