Nacional y Juventud de Las Piedras acordaron el cambio de localía; mirá los detalles del partido que finalmente se jugará en Montevideo

Juventud de Las Piedras y Nacional llegaron a un acuerdo para cambiar de localía en el próximo partido que disputarán por la novena fecha del Torneo Clausura 2025 este fin de semana.

El encuentro que este lunes había sido fijado provisoriamente en el Estadio Parque Artigas de Las Piedras, escenario de los pedrenses, finalmente se jugará en el Estadio Centenario .

El encuentro será este domingo 28 de setiembre a la hora 16:00 , un horario más temprano al que vienen jugando los tricolores.

URUGUAYOS El reencuentro de Jeremía Recoba con un ex Nacional que fue compañero de su padre y junto a uno de los hijos del Cacique Medina

NACIONAL Flavio Perchman: el plan para cambiar la localía de Juventud, el partido "más importante" de Nacional ante Liverpool que no pudo ver y por qué no tienen "suerte" con Esteban Ostojich

En esta novena fecha del Torneo Clausura, Peñarol también acordó el cambio de localía para el partido ante Cerro Largo FC, que en principio se iba a jugar en el Ubilla de Melo y que también se jugará en el Estadio Centenario el sábado a la hora 18:00.

El acuerdo de los carboneros con los arachanes fue por US$ 100.000, entre otros conceptos.

El plan de Nacional para el acuerdo con Juventud de Las Piedras

Este lunes Flavio Perchman, dio detalles de la propuesta que le iban a hacer a Juventud de Las Piedras para que cambie la localía.

“La idea es ofrecer algo económico, llegar a un arreglo y a partir de ahí nosotros encargarnos del espectáculo, tanto los gastos, como las entradas y todo”, dijo Perchman a radio Carve y Sport 890 este lunes por la mañana.

El vice albo no quiso dar cifras económicas de la propuesta y dijo que sería “un arreglo parecido” al que hicieron con Plaza Colonia, al que le aseguraron 10.000 entradas para el partido de la séptima fecha que se jugó en el Estadio Centenario.

Nacional Juventud campeonato intermedio 2025/Luciano Boggio Foto: Leonardo Carreño

“En el caso de Juventud tiene un tema que tiene una tribuna y grande en la que entra bastante gente de Nacional, entonces tenemos que ponernos a tiro de lo que ellos pueden sacar en Las Piedras”, sostuvo Perchman.

“Juventud en principio quiere jugar en Las Piedras, pero si logramos hacer algo que nos sirva a las dos partes jugaremos a las 16:00 en el Estadio”, agregó.

Con respecto al horario, señaló que quiere que Nacional juegue más partidos de día que de noche. “Para mí cambia mucho que el tema que los grandes nos hemos ido acostumbrado todo el tiempo a jugar de noche y no es lo mismo”, explicó.

20250405 Diego Monarriz Juventud Liverpool Torneo Apertura 2025 Foto Inés Guimaraens (2).jpeg Diego Monarriz Foto: Inés Guimaraens

Perchman también comprendió las reacciones del entrenador de Juventud, Diego Monarriz, quien manifestó su negativa a cambiar la localía. “Es normal que el entrenador de Juventud diga que quiere jugar en su cancha”, comentó.

“Nosotros tenemos una ecuación de entradas dentro de lo que pensamos que pude ser, si está a nuestro alcance lo haremos y si no iremos al Parque Artigas”, agregó el directivo tricolor, quien estimó cuántos hinchas pueden ir al Centenario en caso de que el partido se traslade a ese escenario: “Siendo un día agradable, pienso que podemos vender entre 12.000 y 15.000 entradas”.