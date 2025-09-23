Dólar
Con "precio bonificado", Peñarol lanzó la venta de entradas para el partido ante Cerro Largo FC en el Estadio Centenario; mirá los detalles

Peñarol destacó la venta de entradas "anticipadas" que tendrán precio bonificado para socios y generales; mirá los detalles

23 de septiembre 2025 - 8:51hs
Foto: Dante Fernández / AFP
Peñarol anunció los detalles de la venta de entradas para el partido ante Cerro Largo FC, que se jugará en el Estadio Centenario luego de un cambio de localía con los arachanes, que serán locales en Montevideo y no en su casa, el Ubilla de Melo.

El encuentro, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, será este sábado 27 de setiembre a la hora 18:00 en dicho escenario.

Venta de entradas para Cerro Largo FC vs Peñarol

Los carboneros publicaron los detalles de la venta de entradas para el partido del sábado.

La comercialización de los boletos comenzará este martes a la hora 11 a través de Tickantel.

Peñarol destacó que en las primeras 48 horas de venta las entradas tendrán precio bonificado, para socios y generales, con una franja de entradas "anticipadas" que tendrán un precio inferior antes del próximo jueves a la hora 12:00.

Luego de ese día y hora, tendrán un leve aumento.

Los precios y detalles son los siguientes:

