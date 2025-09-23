Con "precio bonificado", Peñarol lanzó la venta de entradas para el partido ante Cerro Largo FC en el Estadio Centenario; mirá los detalles

Peñarol anunció los detalles de la venta de entradas para el partido ante Cerro Largo FC , que se jugará en el Estadio Centenario luego de un cambio de localía con los arachanes , que serán locales en Montevideo y no en su casa, el Ubilla de Melo.

El encuentro, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, será este sábado 27 de setiembre a la hora 18:00 en dicho escenario.

Los carboneros publicaron los detalles de la venta de entradas para el partido del sábado.

La comercialización de los boletos comenzará este martes a la hora 11 a través de Tickantel.

Peñarol destacó que en las primeras 48 horas de venta las entradas tendrán precio bonificado, para socios y generales, con una franja de entradas "anticipadas" que tendrán un precio inferior antes del próximo jueves a la hora 12:00.

Luego de ese día y hora, tendrán un leve aumento.

Los precios y detalles son los siguientes: