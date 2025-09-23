"Pie de Ángel": Lucas Hernández reveló sus apodos y destacó uno que le puso un excompañero de Peñarol

El lateral izquierdo de Peñarol , Lucas Hernández, reveló algunos de los apodos que ha recibido , si bien reconoció que no tiene uno en particular por el que se lo reconozca como otros futbolistas.

El jugador de gran talento contó alguna de las formas por las que ha sido llamado por compañeros en la interna carbonera.

Lucas Hernández ante la marca de Matías Mir en Peñarol vs Cerro Largo por el Torneo Apertura 2025.jpeg

Uno de sus apodos ha sido el de “Mágico” , según señaló a Minuto 1 de radio Carve Deportiva. “Mágico a veces me dicen algunos compañeros”, comentó.

Hernández también repasó un apodo que llamó la atención: “Pie de Ángel”.

“Abel me decía, acá el Leo también”, dijo sobre quienes lo llamaban de esa forma: Abel Hernández, cuando estaba en el club, y actualmente Leo Fernández, otro gran pateador y también zurdo.

20241201 Lucas Hernández. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (25).JPG Foto: Inés Guimaraens

El lateral recordó también un apodo que le pusieron tiempo atrás por su look como futbolista.

“Uno que me decían en Peñarol y que en esta temporada no me lo dicen tanto, o no lo saben o no lo sabían. Pero yo como me afeito, siempre de zapatos negros, antes usaba la camiseta por dentro, la ropa un poco más clásica, porque ahora hay que usar los pantalones sueltos y yo los usaba normal. Y antes, ahora no, alguno me dice y me encanta, me decían Nono”, contó Hernández.

Cuando le mencionaron que el mejor de todos era “Pie de Ángel”, señaló: “Exactamente”.